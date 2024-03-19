Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
У Эммы Радукану проблемы с поясницей, британку в основе заменит Анна Каролина Шмидлова
21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 288) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
Официальная причина отказа британки от участия на престижных соревнований – травма поясницы.
Ее место в основной сетке займет 69-я ракетка мира Анна Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 69). В 1-м раунде Шмидлова сыграет против Ван Сию (Китай, WTA 56).
Отметим, что Эмма в 2021 году неожиданно выиграла титул на US Open 2021. Последним ее матчем был поединок 1/16 финала в Индиан-Уэллс, в котором она проиграла Арине Соболенко.
BREAKING: Emma Raducanu has withdrawn from the Miami Open with a lower back injury.— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жуткий удар по воробьям стал объектом троллинга в соцсетях
Недавно лидеры луганского клуба отказались играть против «Динамо»
P.S. Хоч як їй "масони" не готували сітку, а здоров'я не купиш))
Рада за Анну-Кароліну. Хоч останнім часом гарної гри вона не показує, але відкрито і на практиці підтримує Україну.