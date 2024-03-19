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WTA
19 марта 2024, 09:27 | Обновлено 19 марта 2024, 09:48
1572
2

Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами

У Эммы Радукану проблемы с поясницей, британку в основе заменит Анна Каролина Шмидлова

19 марта 2024, 09:27 | Обновлено 19 марта 2024, 09:48
1572
2
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 288) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Официальная причина отказа британки от участия на престижных соревнований – травма поясницы.

Ее место в основной сетке займет 69-я ракетка мира Анна Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 69). В 1-м раунде Шмидлова сыграет против Ван Сию (Китай, WTA 56).

Отметим, что Эмма в 2021 году неожиданно выиграла титул на US Open 2021. Последним ее матчем был поединок 1/16 финала в Индиан-Уэллс, в котором она проиграла Арине Соболенко.

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Анна Каролина Шмидлова травма травма спины Эмма Радукану WTA Майами
Источник Sport.ua
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Elis
Друга Б'янка Андреєску. Одужання. 
P.S. Хоч як їй "масони" не готували сітку, а здоров'я не купиш)) 
Рада за Анну-Кароліну. Хоч останнім часом гарної гри вона не показує, але відкрито і на практиці підтримує Україну. 
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