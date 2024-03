Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами

21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 288) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Официальная причина отказа британки от участия на престижных соревнований – травма поясницы.

Ее место в основной сетке займет 69-я ракетка мира Анна Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 69). В 1-м раунде Шмидлова сыграет против Ван Сию (Китай, WTA 56).

Отметим, что Эмма в 2021 году неожиданно выиграла титул на US Open 2021. Последним ее матчем был поединок 1/16 финала в Индиан-Уэллс, в котором она проиграла Арине Соболенко.

