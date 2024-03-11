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  4. Соболенко выбила Радукану из Индиан-Уэллса и может сыграть со Свитолиной
WTA
11 марта 2024, 23:50 | Обновлено 12 марта 2024, 00:05
265
0

Соболенко выбила Радукану из Индиан-Уэллса и может сыграть со Свитолиной

К сожалению, Эмма не сумела обыграть Арину в 1/16 финала тысячника

11 марта 2024, 23:50 | Обновлено 12 марта 2024, 00:05
265
0
Соболенко выбила Радукану из Индиан-Уэллса и может сыграть со Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде Соболенко в двух сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (WTA 250) за 1 час и 37 минут.

WTA 100 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Арина Соболенко [2] – 3:6, 5:7

Это была первая встреча девушек.

Соболенко в следующем раунде может сыграть против первой ракетки Украины Свитолиной, если Элина выиграет у Эммы Наварро.

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Эмма Радукану Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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