Соболенко выбила Радукану из Индиан-Уэллса и может сыграть со Свитолиной
К сожалению, Эмма не сумела обыграть Арину в 1/16 финала тысячника
Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В 3-м раунде Соболенко в двух сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (WTA 250) за 1 час и 37 минут.
WTA 100 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Арина Соболенко [2] – 3:6, 5:7
Это была первая встреча девушек.
Соболенко в следующем раунде может сыграть против первой ракетки Украины Свитолиной, если Элина выиграет у Эммы Наварро.
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