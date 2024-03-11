Соболенко выбила Радукану из Индиан-Уэллса и может сыграть со Свитолиной

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде Соболенко в двух сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (WTA 250) за 1 час и 37 минут.

WTA 100 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Арина Соболенко [2] – 3:6, 5:7

Это была первая встреча девушек.

Соболенко в следующем раунде может сыграть против первой ракетки Украины Свитолиной, если Элина выиграет у Эммы Наварро.