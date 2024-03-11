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WTA
11 марта 2024, 11:42 | Обновлено 11 марта 2024, 11:43
1228
0

Элина Свитолина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Индиан-Уэллс

11 марта 2024, 11:42 | Обновлено 11 марта 2024, 11:43
1228
0
Элина Свитолина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче третьего раунда основы будет американка Эмма Наварро (№23 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Джокович – Нарди. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Радукану (№250 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Источник Sport.ua
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