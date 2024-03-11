Элина Свитолина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Индиан-Уэллс
12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче третьего раунда основы будет американка Эмма Наварро (№23 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Джокович – Нарди. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 05:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Радукану (№250 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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