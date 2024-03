17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».

Поединок прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Кубок Англии. 1/4 финала. 17 марта

Челси – Лестер – 4:2

Голы: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуэмека, 90+2, Мадуэке, 90+8 – Дисаси, 51 (автогол), Мавидиди, 62

Удаление: Дойл, 73

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Кукурелья, 13 мин.

The build-up play from Nicolas Jackson 🥶@cucurella3 gets forward to finish off for @ChelseaFC 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/8xoqiXkbG7 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 2:0 Палмер, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:1 Дисаси, 51 мин. (автогол)

A freak of an own goal from Axel Disasi 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 2:2 Мавидиди, 62 мин.

SENSATIONAL FROM STEPHY 🤩@TheRealMavididi with an incredible solo run and finish for @LCFC 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/inVS0EAD6Q — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 3:2 Чуквуэмека, 90+2 мин.

The backheel assist from Cole Palmer 😱



Carney Chukwuemeka with a late goal to give @ChelseaFC the lead! 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/jOBMEuqdkv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

ГОЛ! 4:2 Мадуэке, 90+8 мин.