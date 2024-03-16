17 марта на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/4 финала кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Лестер Сити». Поединок начнется в 14:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Лестер

Челси

Команда уже должна понимать, что нынешний сезон получается как бы ни еще более разочаровывающий, чем предыдущий. Тогда был неожиданный провал, с падением на 12-е место. Но такое случается с грандами, и болельщики надеялись, что уроки будут учтены. И летняя активность, с приглашением Почеттино и переформатированием состава, на что ушли немалые деньги, настраивали на положительные ожидания. А в реальности оказалось, что синие фактически топчутся на месте, показывая результаты на уровне середняков АПЛ. Хотя в прошлом туре все-таки обыграли крепкий Ньюкасл. Понимая необходимость это исправить, Маурисио пытался компенсировать неудачи в других турнирах, и был близок к победе в Кубке Лиги. Даже в финале пенсионеры смотрелись точно не хуже Ливерпуля. Но единственный гол, в конце уже дополнительного времени, забил ван Дейк. Остается только Кубок Англии, где в прошлом раунде выбили Лидс, а до этого, в переигровке, побеждали в Бирмингеме Астон Виллу.

Лестер Сити

Клуб год назад вылетел из АПЛ. И, безусловно, приглашая Мареску на пост менеджера, ему ставили задачей возвращение туда, а все остальные турниры могли быть разве что в виде приятного дополнения. Итальянец в целом справлялся хорошо, лисы быстро захватили лидерство и уверенно его удерживали. Но в конце зимы у них был внезапный спад с тремя поражениями кряду, что позволило конкурентам приблизиться. Примечательно, что при этом в кубке выбили в дополнительное время Борнмут. Но в Чемпионшипе только Сандерленд получилось обыграть, оформив 1:0 на выезде. Вот и с Халлом выдали только ничью, пусть и очень зрелищную, 2:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие выиграли оба очных поединка, чем, безусловно, помогли вылету лис.

Прогноз

GGBET ждет легкой победы синих. Но они нестабильны, так что стоит использовать ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,81).