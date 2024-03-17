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Кубок Англии
Челси
17.03.2024 14:45 – FT 4 : 2
Лестер
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Англия
17 марта 2024, 16:49 | Обновлено 17 марта 2024, 18:12
3711
4

Челси с Мудриком вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу у Лестера

17 марта лондонцы обыграли «лисов» со счетом 4:2, Михаил появился на поле в старте

17 марта 2024, 16:49 | Обновлено 17 марта 2024, 18:12
3711
4
Челси с Мудриком вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу у Лестера
Getty Images/Global Images Ukrainе

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Счет в поединке на 13-й минуте открыл Марк Кукурелья. На 26-й Рахим Стерлинг мог быстро удвоить преимущество, но не реализовал пенальти.

На 45+1-й Коул Палмер забил гол «лисам» в раздевалку. Первый мяч гости отыграли благодаря автоголу Акселя Дисаси, который отправил мяч в свои ворота с 30 метров. Уже на 62-й Стефан Мавидиди забил шедевральный мяч и сравнял счет.

На 73-й минуте защитник «Лестера» Каллам Дойл сфолил на Николасе Джексоне и получил прямую красную карточку.

На 90+2-й и 90+8-й отличились Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке соответственно. Эти забитые мячи и вывели «Челси» в полуфинал Кубка Англии 2023/24.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

Кубок Англии. 1/4 финала

Челси – Лестер – 4:2

Голы: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуэмека, 90+2, Мадуэке, 90+8 – Дисаси, 51 (автогол), Мавидиди, 62

Удаление: Дойл, 73

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Карни Чуквуэмека Нони Мадуэке Аксель Дисаси Марк Кукурелья Коул Палмер Михаил Мудрик Челси Лестер Челси - Лестер Кубок Англии по футболу удаление (красная карточка)
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Микола Захарченко
Добре , що виграли ... Таке враження , що сам перехід до Челсі це і є пік кар'єри Мудрика . Якщо не буде " пахати " на полі та тренуваннях , то піде в оренду в якийсь середняк ...
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+3
Max-Morlock
Почетино бог.)))  Чукамеки и порешали.
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+1
😼
Другий тайм найкращий і найкумедніший, а цей красень автогол я ніколи не забуду
Вітаю Мурзіка з перемогою
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0
Перець
Всі бачать як погано грає Мудрик, а як Стерлінг і ще пів команди ніхто не помічає
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-1
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