Челси с Мудриком вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу у Лестера

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Счет в поединке на 13-й минуте открыл Марк Кукурелья. На 26-й Рахим Стерлинг мог быстро удвоить преимущество, но не реализовал пенальти.

На 45+1-й Коул Палмер забил гол «лисам» в раздевалку. Первый мяч гости отыграли благодаря автоголу Акселя Дисаси, который отправил мяч в свои ворота с 30 метров. Уже на 62-й Стефан Мавидиди забил шедевральный мяч и сравнял счет.

На 73-й минуте защитник «Лестера» Каллам Дойл сфолил на Николасе Джексоне и получил прямую красную карточку.

На 90+2-й и 90+8-й отличились Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке соответственно. Эти забитые мячи и вывели «Челси» в полуфинал Кубка Англии 2023/24.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

Кубок Англии. 1/4 финала

Челси – Лестер – 4:2

Голы: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуэмека, 90+2, Мадуэке, 90+8 – Дисаси, 51 (автогол), Мавидиди, 62



Удаление: Дойл, 73

