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Англия
18 марта 2024, 12:27 | Обновлено 18 марта 2024, 12:35
493
3

«Я не глупый». Почеттино признался, почему заменил Мудрика в последней игре

Наставник «Челси» заменил украинца из-за усталости

18 марта 2024, 12:27 | Обновлено 18 марта 2024, 12:35
493
3
«Я не глупый». Почеттино признался, почему заменил Мудрика в последней игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему решил заменить украинского футболиста, что вызвало недовольство у болельщиков лондонского клуба.

«Переживаю ли я, что фанаты разозлились на меня? Нет, именно поэтому я принял такое решение. Я здесь не для того, чтобы делать то, что хотят люди. Кроме того, я не глупый.

Я видел как играет Михаил Мудрик, и мы проанализировали, что он устал. Он делал растяжку, и мы подумали, что он не сможет доиграть матч, и тогда мы решили первым заменить украинца, а затем Рахима Стерлинга.

Мы профессионалы и хотим побеждать. Мы будем поддерживать Михаила и Рахима и всех игроков, которые находятся в команде», – рассказал Почеттино.

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Маурисио Почеттино Кубок Англии по футболу Лестер Михаил Мудрик Челси Челси - Лестер
Источник Football London
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Комментарии 3
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Alex196
Мудрик игрок без мысли .с низким футбольным кпд .Вот Палмер стоил 2  раза меньше но по сравнению с мудриком это Бог .прекрасно понимает игру 
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0
Max-Morlock
В этом случае угадал. Как и в случаях когда Мудрик выходил и решал. Но это же всё единичные примеры.  Где стабильность?  В кубке МС ждёт.))
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0
Alex196
Питання не в тому навіщо замінив а чому поставив в склад ? 
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-1
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