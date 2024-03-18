«Я не глупый». Почеттино признался, почему заменил Мудрика в последней игре

17 марта состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонцев.

Украинский вингер столичного клуба Англии Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й на Чуквуэмеку.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему решил заменить украинского футболиста, что вызвало недовольство у болельщиков лондонского клуба.

«Переживаю ли я, что фанаты разозлились на меня? Нет, именно поэтому я принял такое решение. Я здесь не для того, чтобы делать то, что хотят люди. Кроме того, я не глупый.

Я видел как играет Михаил Мудрик, и мы проанализировали, что он устал. Он делал растяжку, и мы подумали, что он не сможет доиграть матч, и тогда мы решили первым заменить украинца, а затем Рахима Стерлинга.

Мы профессионалы и хотим побеждать. Мы будем поддерживать Михаила и Рахима и всех игроков, которые находятся в команде», – рассказал Почеттино.