В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Лестер».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Лестер. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция