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Кубок Англии
Челси
17.03.2024 14:45 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
15 марта 2024, 11:35 | Обновлено 15 марта 2024, 11:36
97
0

Челси – Лестер. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 марта в 14:45 поединок 1/4 финала английского кубка

15 марта 2024, 11:35 | Обновлено 15 марта 2024, 11:36
97
0
Челси – Лестер. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Лестер».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Лестер. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Лестер
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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