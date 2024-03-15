Кубок Англии15 марта 2024, 11:35 | Обновлено 15 марта 2024, 11:36
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Челси – Лестер. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 марта в 14:45 поединок 1/4 финала английского кубка
15 марта 2024, 11:35 | Обновлено 15 марта 2024, 11:36
97
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В воскресенье, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Лестер».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Челси – Лестер. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ЛестерСмотреть трансляцию
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