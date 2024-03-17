ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров
Аксель Дисаси помог Лестеру отыграть 1 мяч в 1/4 финала Кубка Англии
17 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».
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Поединок проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 14:45 по Киеву.
На 51-й минуте защитник лондонцев Аксель Дисаси оформил курьезный автогол.
Француз под прессингом соперника отдал неудачный пас на голкипера Роберта Санчеса с 30 метров. В итоге мяч оказался в воротах «пенсионеров».
❗️ ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров
На 60-й минуте счет 2:1 в пользу хозяев.
ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров
A freak of an own goal from Axel Disasi 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
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