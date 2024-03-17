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  4. ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров
Англия
17 марта 2024, 16:07 | Обновлено 17 марта 2024, 16:40
2105
3

ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров

Аксель Дисаси помог Лестеру отыграть 1 мяч в 1/4 финала Кубка Англии

17 марта 2024, 16:07 | Обновлено 17 марта 2024, 16:40
2105
3
ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров
Screenshot

17 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 14:45 по Киеву.

На 51-й минуте защитник лондонцев Аксель Дисаси оформил курьезный автогол.

Француз под прессингом соперника отдал неудачный пас на голкипера Роберта Санчеса с 30 метров. В итоге мяч оказался в воротах «пенсионеров».

❗️ ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров

На 60-й минуте счет 2:1 в пользу хозяев.

ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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stalevar1250
Это ШЕДЕВР!! 😂 😂 
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+1
ErichMariaШевченко
В створ ворот НИЗЗЯ!
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0
roman75zpr
Вратари б тоже меньше вылазили так далеко из ворот, меньше б таких автоголов было... у защитника мяч в динамике срезался с ноги
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-2
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