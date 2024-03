17 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».

Поединок проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Время начала встречи – 14:45 по Киеву.

На 51-й минуте защитник лондонцев Аксель Дисаси оформил курьезный автогол.

Француз под прессингом соперника отдал неудачный пас на голкипера Роберта Санчеса с 30 метров. В итоге мяч оказался в воротах «пенсионеров».

❗️ ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров

На 60-й минуте счет 2:1 в пользу хозяев.

ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров

A freak of an own goal from Axel Disasi 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7