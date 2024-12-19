Легенда Динамо мог возглавить клуб УПЛ. Известно, почему отказался

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких, покинувший пост главного тренера «Пахтакора» ради вице-президентства в клубе, рассказал, были ли у него другие предложения.

– А не было ли предложений от других клубов на позицию именно главного тренера?

– Были. Даже несколько скрывать не буду, но я не могу сказать от каких именно клубов поступали предложения, потому что это будет некорректно.

– Окей. А из каких хотя бы стран, то есть чемпионатов? Не было ли вдруг предложения от клубов Украинской Премьер-лиги?

– Была. Но клуб, повторюсь, я не назову, можете не спрашивать.

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