Легенда Динамо мог возглавить клуб УПЛ. Известно, почему отказался
Максим Шацких признался, что у него было несколько предложений о тренерской работе
Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких, покинувший пост главного тренера «Пахтакора» ради вице-президентства в клубе, рассказал, были ли у него другие предложения.
– А не было ли предложений от других клубов на позицию именно главного тренера?
– Были. Даже несколько скрывать не буду, но я не могу сказать от каких именно клубов поступали предложения, потому что это будет некорректно.
– Окей. А из каких хотя бы стран, то есть чемпионатов? Не было ли вдруг предложения от клубов Украинской Премьер-лиги?
– Была. Но клуб, повторюсь, я не назову, можете не спрашивать.
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