Президент европейского клуба уволил всех игроков и тренера

Президент клуба «Слобода Тузла» Азмир Хусич принял неожиданное решение – уволил всех игроков и тренера из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

Клуб выступает в чемпионате Боснии и Герцеговины и занимает 12-е, последнее, место в турнирной таблице (два балла после 17 туров).

«Вчерашний день был для меня одним из самых трудных, потому, что я должен сказать игрокам «Слободы», что они больше не являются частью клуба. Мы уволили всех игроков, а раньше у меня была встреча с тренером Наличем. Сейчас около семи игроков пришли, чтобы подписать увольнение, и я надеюсь, что другие сделают это в ближайшие дни.

Я думаю, что мы точно можем сформировать лучшую команду, чем та, которая взяла два очка, привлекая команду из кантона Тузла или Первой лиги», – заявил президент Хусич.

BREAKING



The president of FK Sloboda Tuzla, Azmir Husić, has decided to fire his entire coaching staff and terminate every players contract after his team managed to get only 2 points from 17 games this season

He plans to completely start from scratch and try to salvage…



