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19 декабря 2024, 10:39 | Обновлено 19 декабря 2024, 11:15
2012
2

Президент европейского клуба уволил всех игроков и тренера

«Слобода Тузла» из Боснии и Герцеговины занимает последнее место в чемпионате

19 декабря 2024, 10:39 | Обновлено 19 декабря 2024, 11:15
2012
2
Президент европейского клуба уволил всех игроков и тренера
Амир Хусич

Президент клуба «Слобода Тузла» Азмир Хусич принял неожиданное решение – уволил всех игроков и тренера из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

Клуб выступает в чемпионате Боснии и Герцеговины и занимает 12-е, последнее, место в турнирной таблице (два балла после 17 туров).

«Вчерашний день был для меня одним из самых трудных, потому, что я должен сказать игрокам «Слободы», что они больше не являются частью клуба. Мы уволили всех игроков, а раньше у меня была встреча с тренером Наличем. Сейчас около семи игроков пришли, чтобы подписать увольнение, и я надеюсь, что другие сделают это в ближайшие дни.

Я думаю, что мы точно можем сформировать лучшую команду, чем та, которая взяла два очка, привлекая команду из кантона Тузла или Первой лиги», – заявил президент Хусич.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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Kitten
Якийсь їхній боснійський папа-Поворознюк
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+2
Oleksandr
Коли дирнама взяла 0 очків за 6 турів 😅
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0
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