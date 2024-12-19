«Хорошо действовали». Анчелотти отреагировал на победу Реала над Пачукой
Тренер доволен действиями своих подопечных
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы «сливочных» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке (3:0).
«Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан Мбаппе провел хороший матч, Родриго забил второй гол. Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона.
Мы были выше классом, но было необходимое настроение. Затем мы включились в игру. В результате настроение мне очень понравилось. Игроки атаки сделали разницу», – сказал Анчелотти.
Ранее на победу над «Пачукой» отреагировал форвард «сливочных» Килиан Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У жены Тайсона Пэрис произошел выкидыш
Олег Лужный – о допинг-тесте игрока сборной Украины