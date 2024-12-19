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  4. «Хорошо действовали». Анчелотти отреагировал на победу Реала над Пачукой
Испания
19 декабря 2024, 11:27 | Обновлено 19 декабря 2024, 12:05
155
0

«Хорошо действовали». Анчелотти отреагировал на победу Реала над Пачукой

Тренер доволен действиями своих подопечных

19 декабря 2024, 11:27 | Обновлено 19 декабря 2024, 12:05
155
0
«Хорошо действовали». Анчелотти отреагировал на победу Реала над Пачукой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы «сливочных» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке (3:0).

«Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан Мбаппе провел хороший матч, Родриго забил второй гол. Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона.

Мы были выше классом, но было необходимое настроение. Затем мы включились в игру. В результате настроение мне очень понравилось. Игроки атаки сделали разницу», – сказал Анчелотти.

Ранее на победу над «Пачукой» отреагировал форвард «сливочных» Килиан Мбаппе.

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Карло Анчелотти Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Пачука
Олег Вахоцкий Источник: AS
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