Шахтеру интересен хавбек Железничара, которого называют арабским Гуллитом
«Горняки» могут подписать весьма экзотического как для себя легионера
20-летний центральный полузащитник боснийского «Железничара» Абдулмалик Аль-Джабер входит в сферу интересов действующего чемпиона Украины «Шахтера».
По информации sportske.ba, представители «горняков» пристально следят за матчами «Железничара» как раз из-за того, что в составе этой команды выступает Аль-Джабер.
В прессе особый интерес «Шахтера» к саудовскому хавбеку связывают с тем, что боснийский рынок хорошо знаком главному тренеру «горняков» Марино Пушичу, его ассистенту хорвату Марио Станичу, а также спортивному директору дончан Дарио Срне.
Пока официальных предложений «Шахтер» по Аль-Джаберу в адрес «Железничара» не направлял, но столь пристальный интерес украинского клуба свидетельствует о существенной вероятности того, что подобный запрос в ближайшее время все же поступит.
В сентябре предложение «Железничару» по Аль-Джаберу делал российский «Ростов». Этот клуб был готов заплатить за хавбека 1,4 миллиона евро – существенную сумму, учитывая, что портал Transfermarkt оценивает Абдулмалика только в 400 тысяч евро. Однако в конечном итоге предложение россиян было отвергнуто, так как Аль-Джабер не пожелал ехать в страну, где идет война и которая отстранена от еврокубков на неопределенное время.
Выступление «Шахтера» в Лиге чемпионов, как ожидается, может привлечь интерес Аль-Джабера, который хотел бы вскоре перебраться в одну из серьезных европейских лиг, либо же вернуться в Саудовскую Аравию, чтобы поиграть в одном из тамошних грандов.
Абдулмалик Аль-Джабер является воспитанником саудовского клуба «Ухуд». Из него в феврале 2023 года хавбек перебрался в загребское «Динамо», где выступал за молодежную команду, а летом минувшего года переехал в «Железничар».
Интересно, что в сети Аль-Джабера нередко называют «арабским Гуллитом» из-за схожести футболиста с нидерландской легендой Руудом Гуллитом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Плохой второй тайм не помешал команде Шовковского набрать три очка
Украинский вратарь помог «сливочным» одолеть «Вильярреал»
(Нет)