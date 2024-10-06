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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 23:05 | Обновлено 06 октября 2024, 23:07
894
6

Шахтеру интересен хавбек Железничара, которого называют арабским Гуллитом

«Горняки» могут подписать весьма экзотического как для себя легионера

06 октября 2024, 23:05 | Обновлено 06 октября 2024, 23:07
894
6
Шахтеру интересен хавбек Железничара, которого называют арабским Гуллитом
ФК Железничар. Абдулмалик Аль-Джабер

20-летний центральный полузащитник боснийского «Железничара» Абдулмалик Аль-Джабер входит в сферу интересов действующего чемпиона Украины «Шахтера».

По информации sportske.ba, представители «горняков» пристально следят за матчами «Железничара» как раз из-за того, что в составе этой команды выступает Аль-Джабер.

В прессе особый интерес «Шахтера» к саудовскому хавбеку связывают с тем, что боснийский рынок хорошо знаком главному тренеру «горняков» Марино Пушичу, его ассистенту хорвату Марио Станичу, а также спортивному директору дончан Дарио Срне.

Пока официальных предложений «Шахтер» по Аль-Джаберу в адрес «Железничара» не направлял, но столь пристальный интерес украинского клуба свидетельствует о существенной вероятности того, что подобный запрос в ближайшее время все же поступит.

В сентябре предложение «Железничару» по Аль-Джаберу делал российский «Ростов». Этот клуб был готов заплатить за хавбека 1,4 миллиона евро – существенную сумму, учитывая, что портал Transfermarkt оценивает Абдулмалика только в 400 тысяч евро. Однако в конечном итоге предложение россиян было отвергнуто, так как Аль-Джабер не пожелал ехать в страну, где идет война и которая отстранена от еврокубков на неопределенное время.

Выступление «Шахтера» в Лиге чемпионов, как ожидается, может привлечь интерес Аль-Джабера, который хотел бы вскоре перебраться в одну из серьезных европейских лиг, либо же вернуться в Саудовскую Аравию, чтобы поиграть в одном из тамошних грандов.

Абдулмалик Аль-Джабер является воспитанником саудовского клуба «Ухуд». Из него в феврале 2023 года хавбек перебрался в загребское «Динамо», где выступал за молодежную команду, а летом минувшего года переехал в «Железничар».

Интересно, что в сети Аль-Джабера нередко называют «арабским Гуллитом» из-за схожести футболиста с нидерландской легендой Руудом Гуллитом.

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Шахтер Донецк Железничар Сараево трансферы УПЛ трансферы сборная Саудовской Аравии по футболу Рууд Гуллит
Алексей Сливченко Источник: sportske.ba
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Remark
Якщо Гуліт, то за 70+30 беріть!
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+2
Віталій Ткачук
Якби він ще й за грою був схожий на Рууда, то ціни йому б не було, а зачіска, - то таке).
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0
ТвояМамка
Ноунейм источник внушает доверие
(Нет)
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-3
Ron Noiill
На маладова даріу сирну пахож, кагда он послє наркати в прітонє атдихаєт.
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-4
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