«Пострадает сборная Украины». Легенда Динамо – о последствиях для Мудрика

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал о последствиях, ожидающих сборную Украины и Михаила Мудрика, после скандала с допингом:

«Это уже очень сильный психологический удар. Если будет четыре года дисквалификации, я даже не знаю, что с ним может произойти за это время. Может не справиться. Просто четыре года тренироваться, а не играть. В таком случае и «Челси» будет что-то думать, пересматривать контракт, возможно.

Я желаю Мудрику, чтобы все прошло нормально. Тем более, будто должны на днях проанализировать вторую пробу. Есть вариант, что в первой могла быть ошибка, но если и вторая будет положительной – все. Это уже будет катастрофа и пострадает, прежде всего, сборная Украины», – считает Шацких.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Динамо» мог возглавить столичный клуб.