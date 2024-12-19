ФОТО. «Я выиграл». Мбаппе отреагировал на победу Реала над Пачукой

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы «сливочных» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке.

«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид. Второй титул сезона. В этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил». » – написал Мбаппе.

Стадион «Лусаил» принимал финал чемпионата мира-2022, когда Франция с Мбаппе проиграла Аргентине в безумном матче (3:4).

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории мадридского «Реала».