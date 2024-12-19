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  4. ФОТО. «Я выиграл». Мбаппе отреагировал на победу Реала над Пачукой
Испания
19 декабря 2024, 11:09 | Обновлено 19 декабря 2024, 11:18
661
2

ФОТО. «Я выиграл». Мбаппе отреагировал на победу Реала над Пачукой

Килиан доволен игрой всей команды

19 декабря 2024, 11:09 | Обновлено 19 декабря 2024, 11:18
661
2
ФОТО. «Я выиграл». Мбаппе отреагировал на победу Реала над Пачукой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы «сливочных» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке.

«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид. Второй титул сезона. В этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил». » – написал Мбаппе.

Стадион «Лусаил» принимал финал чемпионата мира-2022, когда Франция с Мбаппе проиграла Аргентине в безумном матче (3:4).

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории мадридского «Реала».

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Килиан Мбаппе Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Пачука
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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