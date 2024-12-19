«Не задавайте мне этот вопрос». Экс-игрок Динамо – о работе в россии

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне вице-президент «Пахтакора» (Узбекистан) Максим Шацких поделился мнением о возможности работать в российском чемпионате:

– Если бы Вам предложили возглавить российский клуб…

– Даже можете не продолжать вопрос. Тренировать в россии? Ни за что! До начала войны в Украине, возможно, я бы подумал над таким предложением. Теперь – нет. Категорически. Да вы что!

Я вам больше скажу, нам, «Пахтакору», не раз предлагал провести товарищеские матчи московский клуб. Все эти предложения мы сразу же отклонили. Никаких контактов с русскими ФК.

У «Пахтакора» есть четкая клубная политика и у меня тоже – своя четкая позиция, принципиальная. Мы даже на сборах никогда не будем жить в одной гостинице с российскими клубами, не только играть, – заявил Шацких.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» прокомментировал допинговый скандал вокруг игрока сборной Украины Михаила Мудрика.