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19 декабря 2024, 09:48 |
1243
0

«Не задавайте мне этот вопрос». Экс-игрок Динамо – о работе в россии

Максим Шацких рассказал о своей позиции и политике Пахтакора

19 декабря 2024, 09:48 |
1243
0
«Не задавайте мне этот вопрос». Экс-игрок Динамо – о работе в россии
Максим Шацких

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне вице-президент «Пахтакора» (Узбекистан) Максим Шацких поделился мнением о возможности работать в российском чемпионате:

– Если бы Вам предложили возглавить российский клуб…

– Даже можете не продолжать вопрос. Тренировать в россии? Ни за что! До начала войны в Украине, возможно, я бы подумал над таким предложением. Теперь – нет. Категорически. Да вы что!

Я вам больше скажу, нам, «Пахтакору», не раз предлагал провести товарищеские матчи московский клуб. Все эти предложения мы сразу же отклонили. Никаких контактов с русскими ФК.

У «Пахтакора» есть четкая клубная политика и у меня тоже – своя четкая позиция, принципиальная. Мы даже на сборах никогда не будем жить в одной гостинице с российскими клубами, не только играть, – заявил Шацких.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» прокомментировал допинговый скандал вокруг игрока сборной Украины Михаила Мудрика.

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чемпионат Узбекистана по футболу Пахтакор Максим Шацких чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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