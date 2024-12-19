Украина. Премьер лига19 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 19 декабря 2024, 10:45
1504
3
В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк
Владимир Бражко получил награду
19 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 19 декабря 2024, 10:45
1504
3
В УАФ опубликовали итоги голосования в номинации «Прогресс года» в национальной сборной Украины.
Полузащитник сине-желтых Владимир Бражко набрал почти 46% голосов в номинации «Прогресс года», опередив Георгия Судакова (более 38%) и Алексея Гуцуляка (более 16%)
Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 декабря 2024, 11:09 2
Килиан доволен игрой всей команды
Футбол | 18 декабря 2024, 13:42 0
Денис Устименко вернется в «Кривбасс»
Футбол | 19.12.2024, 10:22
Баскетбол | 18.12.2024, 13:23
Бокс | 19.12.2024, 07:53
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
я ожидал от него большего прогресса
І тут Динамо дрюкнули кротів
А в чем он спрогрессировал? В каком из матчей сборной сыграл ярко или хотя бы очень полезно?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.12.2024, 23:47 5
18.12.2024, 07:49 4
18.12.2024, 08:32 5
18.12.2024, 11:27 4
17.12.2024, 17:43 13
18.12.2024, 15:14 10
17.12.2024, 16:43 26
17.12.2024, 12:37 54