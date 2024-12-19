В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк

В УАФ опубликовали итоги голосования в номинации «Прогресс года» в национальной сборной Украины.

Полузащитник сине-желтых Владимир Бражко набрал почти 46% голосов в номинации «Прогресс года», опередив Георгия Судакова (более 38%) и Алексея Гуцуляка (более 16%)

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.