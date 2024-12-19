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  4. В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 19 декабря 2024, 10:45
1504
3

В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк

Владимир Бражко получил награду

19 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 19 декабря 2024, 10:45
1504
3
В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк
УАФ. Владимир Бражко

В УАФ опубликовали итоги голосования в номинации «Прогресс года» в национальной сборной Украины.

Полузащитник сине-желтых Владимир Бражко набрал почти 46% голосов в номинации «Прогресс года», опередив Георгия Судакова (более 38%) и Алексея Гуцуляка (более 16%)

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Gargantua81
я ожидал от него большего прогресса
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+1
Перець
І тут Динамо дрюкнули кротів
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+1
saltim
А в чем он спрогрессировал? В каком из матчей сборной сыграл ярко или хотя бы очень полезно?
Ответить
-1
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