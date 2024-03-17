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Major League Soccer
17 марта 2024, 04:00 | Обновлено 17 марта 2024, 04:52
110
0

Дубль Суареса. Интер Майами победил Ди Си Юнайтед

Месси не играл, Кривцов вышел на замену

17 марта 2024, 04:00 | Обновлено 17 марта 2024, 04:52
110
0
Дубль Суареса. Интер Майами победил Ди Си Юнайтед
Твиттер Интера Майами

Состоялся матч 5 тура регулярного чемпионата MLS, в котором играли «Ди Си Юнайтед» и звездный «Интер Майами». Игра окончилась победой гостей со счетом 3:1.

Лионель Месси не участвовал в поединке из-за травмы, полученной в матче второго тура. Луис Суарес вышел на замену во втором тайме и успел дважды отличиться.

Украинец Сергей Кривцов тоже вышел на замену, заменив травмированного Фрейре в середине первого тайма.

После пяти туров «Интер Майами» лидирует, набрав десять очков.

MLS. 5 тур

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:3

Голы: Страуд, 14 – Кампанья, 24, Суарес, 72, 85

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Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами Ди Си Юнайтед Луис Суарес Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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