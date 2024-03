Дубль Суареса. Интер Майами победил Ди Си Юнайтед

Состоялся матч 5 тура регулярного чемпионата MLS, в котором играли «Ди Си Юнайтед» и звездный «Интер Майами». Игра окончилась победой гостей со счетом 3:1.

Лионель Месси не участвовал в поединке из-за травмы, полученной в матче второго тура. Луис Суарес вышел на замену во втором тайме и успел дважды отличиться.

Украинец Сергей Кривцов тоже вышел на замену, заменив травмированного Фрейре в середине первого тайма.

После пяти туров «Интер Майами» лидирует, набрав десять очков.

MLS. 5 тур

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:3

Голы: Страуд, 14 – Кампанья, 24, Суарес, 72, 85

72’ | Suarez gets our second 💥#DCUvMIA pic.twitter.com/Wxa0otLUHO