Дубль Суареса. Интер Майами победил Ди Си Юнайтед
Месси не играл, Кривцов вышел на замену
Состоялся матч 5 тура регулярного чемпионата MLS, в котором играли «Ди Си Юнайтед» и звездный «Интер Майами». Игра окончилась победой гостей со счетом 3:1.
Лионель Месси не участвовал в поединке из-за травмы, полученной в матче второго тура. Луис Суарес вышел на замену во втором тайме и успел дважды отличиться.
Украинец Сергей Кривцов тоже вышел на замену, заменив травмированного Фрейре в середине первого тайма.
После пяти туров «Интер Майами» лидирует, набрав десять очков.
MLS. 5 тур
Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:3
Голы: Страуд, 14 – Кампанья, 24, Суарес, 72, 85
72’ | Suarez gets our second 💥#DCUvMIA pic.twitter.com/Wxa0otLUHO— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2024
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