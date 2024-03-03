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Major League Soccer
03 марта 2024, 10:29 | Обновлено 03 марта 2024, 10:54
611
0

Месси с дублем – не MVP. Кто получил 10.0 за игру Интер Майами – Орландо?

«Цапли» в очередном матче MLS разгромили «Орландо» со счетом 5:0

03 марта 2024, 10:29 | Обновлено 03 марта 2024, 10:54
611
0
Месси с дублем – не MVP. Кто получил 10.0 за игру Интер Майами – Орландо?
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 марта в очередном матче регулярного сезона Major League Soccer (MLS) отношения выяснили команды «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».

По дублю в игре оформили Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один мяч на свой счет записал Роберт Тейлор (29). Кроме того, Суареса стал автором двух ассистов.

Для уругвайского форварда это первые голы в форме «Интер Майами».

Статистический портал WhoScored оценил игру Луиса Суареса по максимуму. С 10 баллами он был признан лучшим игроком встречи. Месси получил оценку 9,7.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 78-й минуте вместо Томаша Авилеша и получил от WhoScored оценку 6,2.

Оценки WhoScored за матч Интер Майами – Орландо – 5:0

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Сергей Кривцов Луис Суарес Лионель Месси Major League Soccer (MLS) WhoScored оценки Интер Майами Орландо Сити
Источник Sport.ua
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