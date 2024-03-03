Месси с дублем – не MVP. Кто получил 10.0 за игру Интер Майами – Орландо?
«Цапли» в очередном матче MLS разгромили «Орландо» со счетом 5:0
В ночь на 3 марта в очередном матче регулярного сезона Major League Soccer (MLS) отношения выяснили команды «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».
По дублю в игре оформили Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один мяч на свой счет записал Роберт Тейлор (29). Кроме того, Суареса стал автором двух ассистов.
Для уругвайского форварда это первые голы в форме «Интер Майами».
Статистический портал WhoScored оценил игру Луиса Суареса по максимуму. С 10 баллами он был признан лучшим игроком встречи. Месси получил оценку 9,7.
Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 78-й минуте вместо Томаша Авилеша и получил от WhoScored оценку 6,2.
Оценки WhoScored за матч Интер Майами – Орландо – 5:0
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