Месси с дублем – не MVP. Кто получил 10.0 за игру Интер Майами – Орландо?

В ночь на 3 марта в очередном матче регулярного сезона Major League Soccer (MLS) отношения выяснили команды «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».

По дублю в игре оформили Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один мяч на свой счет записал Роберт Тейлор (29). Кроме того, Суареса стал автором двух ассистов.

Для уругвайского форварда это первые голы в форме «Интер Майами».

Статистический портал WhoScored оценил игру Луиса Суареса по максимуму. С 10 баллами он был признан лучшим игроком встречи. Месси получил оценку 9,7.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 78-й минуте вместо Томаша Авилеша и получил от WhoScored оценку 6,2.

Оценки WhoScored за матч Интер Майами – Орландо – 5:0