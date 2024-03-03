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  4. Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Major League Soccer
03 марта 2024, 06:59 | Обновлено 03 марта 2024, 07:00
313
0

Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику

В ночь на 3 марта «цапли» выиграли у «Орландо Сити» 5:0 в очередном туре MLS

03 марта 2024, 06:59 | Обновлено 03 марта 2024, 07:00
313
0
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси та Луис Суарес

В ночь на 3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».

По дублю в этом поединке отметились звездные экс-футболисты «Барселоны» Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один гол на счету Роберта Тейлора (29). Кроме того, у Суареса еще 2 ассиста.

Для уругвайского форварда это первые мячи в составе «Интер Майами».

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 78-й минуте вместо Томаша Авилеша.

В текущем сезоне MLS «Интер Майами» провел 3 поединка. 22 февраля клуб Дэвида Бекхэма обыграл «Реал Солт-Лейк» (2:0), а 26 февраля сыграл вничью с «Лос-Анджелес Галакси» (1:1).

MLS. 2-3 марта

Интер Майами – Орландо Сити – 5:0

Голы: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Месси, 57, 62

Видео голов и обзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Роберт Тейлор Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами Орландо Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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