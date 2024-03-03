Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику

В ночь на 3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».

По дублю в этом поединке отметились звездные экс-футболисты «Барселоны» Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один гол на счету Роберта Тейлора (29). Кроме того, у Суареса еще 2 ассиста.

Для уругвайского форварда это первые мячи в составе «Интер Майами».

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 78-й минуте вместо Томаша Авилеша.

В текущем сезоне MLS «Интер Майами» провел 3 поединка. 22 февраля клуб Дэвида Бекхэма обыграл «Реал Солт-Лейк» (2:0), а 26 февраля сыграл вничью с «Лос-Анджелес Галакси» (1:1).

MLS. 2-3 марта

Интер Майами – Орландо Сити – 5:0

Голы: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Месси, 57, 62

Видео голов и обзор матча: