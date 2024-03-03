Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
В ночь на 3 марта «цапли» выиграли у «Орландо Сити» 5:0 в очередном туре MLS
В ночь на 3 марта состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».
По дублю в этом поединке отметились звездные экс-футболисты «Барселоны» Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один гол на счету Роберта Тейлора (29). Кроме того, у Суареса еще 2 ассиста.
Для уругвайского форварда это первые мячи в составе «Интер Майами».
Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 78-й минуте вместо Томаша Авилеша.
В текущем сезоне MLS «Интер Майами» провел 3 поединка. 22 февраля клуб Дэвида Бекхэма обыграл «Реал Солт-Лейк» (2:0), а 26 февраля сыграл вничью с «Лос-Анджелес Галакси» (1:1).
MLS. 2-3 марта
Интер Майами – Орландо Сити – 5:0
Голы: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Месси, 57, 62
Видео голов и обзор матча:
5⃣ goals and3⃣ points at home ✅#MIAvORL pic.twitter.com/P2pVt96Lbi— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2024
Fulltime. pic.twitter.com/A6AKF0lsT3— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 2, 2024
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