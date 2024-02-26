Месси с передачи Альбы вырвал ничью для Интера Майами на 90+2-й в MLS
В ночь на 26 февраля цапли провели матч с Лос-Анджелес Гэлакси, Кривцов отыграл весь поединок
В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 13-й минуте игрок хозяев Рики Пуч, контракт которого принадлежит «Барселоне», мог открыть счет в поединке, однако не сумел реализовать пенальти.
С первых минут на поле в составе гостей вышли украинец Сергей Кривцов (отыграл весь поединок) и 4 бывших футболиста «Барселоны»: Лионель Месси (отыграл весь поединок), Жорди Альба (отыграл весь поединок), Серхио Бускетс (отыграл весь поединок) и Луис Суарес (был заменен на 67-й на Леонардо Кампана).
Счет в матче открыл Деян Йовелич на 75-й. Все шло к тому, что «Лос-Анджелес Гэлакси» сумеет победить, однако на 90+2-й звездный аргентинец Месси вырвал ничью для «Интера Майами» после передачи Альбы.
Для Лионеля это 1-й гол в новом сезоне MLS. 22 февраля он также отметился ассистом в поединке против «Реала Солт-Лейк».
MLS. 25-26 февраля
Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1
Голы: Йовелич, 75 – Месси, 90+2
ГОЛ! 1:0 Йовелич, 75 мин.
THE BREAKTHROUGH 💥— Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024
Dejan Joveljić gives @LAGalaxy the 1-0 lead! pic.twitter.com/DsyoV0ZpHh
ГОЛ! 1:1 Месси, 90+2 мин.
Messi 🔗 Alba— Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024
WHAT A GOAL! pic.twitter.com/LuYpsiAb2X
What a game in LA. 🤯 pic.twitter.com/2yjZ6G4sr3— Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024
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