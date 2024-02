Месси с передачи Альбы вырвал ничью для Интера Майами на 90+2-й в MLS

В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте игрок хозяев Рики Пуч, контракт которого принадлежит «Барселоне», мог открыть счет в поединке, однако не сумел реализовать пенальти.

С первых минут на поле в составе гостей вышли украинец Сергей Кривцов (отыграл весь поединок) и 4 бывших футболиста «Барселоны»: Лионель Месси (отыграл весь поединок), Жорди Альба (отыграл весь поединок), Серхио Бускетс (отыграл весь поединок) и Луис Суарес (был заменен на 67-й на Леонардо Кампана).

Счет в матче открыл Деян Йовелич на 75-й. Все шло к тому, что «Лос-Анджелес Гэлакси» сумеет победить, однако на 90+2-й звездный аргентинец Месси вырвал ничью для «Интера Майами» после передачи Альбы.

Для Лионеля это 1-й гол в новом сезоне MLS. 22 февраля он также отметился ассистом в поединке против «Реала Солт-Лейк».

MLS. 25-26 февраля

Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1

Голы: Йовелич, 75 – Месси, 90+2

ГОЛ! 1:0 Йовелич, 75 мин.

