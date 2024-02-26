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  4. Месси с передачи Альбы вырвал ничью для Интера Майами на 90+2-й в MLS
Major League Soccer
26 февраля 2024, 06:21 |
774
3

Месси с передачи Альбы вырвал ничью для Интера Майами на 90+2-й в MLS

В ночь на 26 февраля цапли провели матч с Лос-Анджелес Гэлакси, Кривцов отыграл весь поединок

26 февраля 2024, 06:21 |
774
3
Месси с передачи Альбы вырвал ничью для Интера Майами на 90+2-й в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 февраля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте игрок хозяев Рики Пуч, контракт которого принадлежит «Барселоне», мог открыть счет в поединке, однако не сумел реализовать пенальти.

С первых минут на поле в составе гостей вышли украинец Сергей Кривцов (отыграл весь поединок) и 4 бывших футболиста «Барселоны»: Лионель Месси (отыграл весь поединок), Жорди Альба (отыграл весь поединок), Серхио Бускетс (отыграл весь поединок) и Луис Суарес (был заменен на 67-й на Леонардо Кампана).

Счет в матче открыл Деян Йовелич на 75-й. Все шло к тому, что «Лос-Анджелес Гэлакси» сумеет победить, однако на 90+2-й звездный аргентинец Месси вырвал ничью для «Интера Майами» после передачи Альбы.

Для Лионеля это 1-й гол в новом сезоне MLS. 22 февраля он также отметился ассистом в поединке против «Реала Солт-Лейк».

MLS. 25-26 февраля

Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1

Голы: Йовелич, 75 – Месси, 90+2

ГОЛ! 1:0 Йовелич, 75 мин.

ГОЛ! 1:1 Месси, 90+2 мин.

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Major League Soccer (MLS) Рики Пуч Интер Майами Лос-Анджелес Гэлакси видео голов и обзор Сергей Кривцов Лионель Месси Жорди Альба Серхио Бускетс Луис Суарес пенальти
Источник Sport.ua
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Burevestnik
тут дають інфу про матчі в США, Саудівської Аравії, Катару...
коли вже про чемп Монголії, Лаосу, В'єтнаму...???                     
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Сергей Седьмой
100% заслужил ЗМ в 2024 , тащит ничью!!!я бы уже начал голосование проводить!
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