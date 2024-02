Лео наказал Реал. Интер Майами с ассистом Месси выиграл 1-й матч сезона MLS

В ночь на 22 февраля состоялся первый матч нового сезона Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

В старте «цапель» вышли и 4 экс-звезды каталонской «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Суарес провел свой первый официальный поединок за американский клуб.

Лео, который является обладателем Золотого мяча 2023, отметился ассистом в этой встрече. На 39-й минуте именитый аргентинец отдал голевой пас на Лукаса Тейлора. Второй гол для «Интер Майами» забил Диего Гомес на 83-й.

На поединке присутствовал известный актер Уилл Смит. Перед тем, как Месси уходил в подтрибунное помещение после первого тайм, две легенды обнялись и поговорили.

Следующий матч у Месси и компании запланирован на 26 февраля. Клуб Дэвида Бекхэма сыграет против «Лос-Анджелес Галакси» на выезде.

MLS. 21-22 февраля

Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0

Голы: Тейлор, 39, Гомес, 83

ВИДЕО. Гол Тейлора после передачи Месси

The first goal of 2024 belongs to Robert Taylor!



The set-up from Messi and a finish to make it 1-0. 💥



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/D7skJOK7bn pic.twitter.com/cWCFmvGrjc