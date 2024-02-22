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  4. ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
Major League Soccer
22 февраля 2024, 04:16 |
226
1

ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного

В ночь на 22 февраля проходится первый матч нового сезона MLS Интер Майами – Реал Солт-Лейк

22 февраля 2024, 04:16 |
226
1
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 22 февраля стартовал новый сезон Major League Soccer.

В первом поединке кампании играют «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут.

Также в старте «цаплей» появились и бывшие звезды «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

На 17-й минуте поединке легендарный Месси мог оформить шедевр со штрафного удара. Однако защитник гостей Джастин Глэд помешал мячу попасть в девятку ворот и отбил его головой.

Однако «Интер Майами» все-таки сумел выйти вперед на 39-й. Роберт Тейлор открыл счет в матче после передачи Лионеля.

ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помещал Месси оформить шедевр со штрафного

ВИДЕО. Тейлор открыл счет в матче Интер Майами – Реал Солт-Лейк после передачи Месси

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Major League Soccer (MLS) Реал Солт-Лейк Интер Майами Лионель Месси видео голов и обзор сэйвы Роберт Тейлор Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
ну раз поки не забив то вже й так віддав асист)
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