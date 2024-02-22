ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного
В ночь на 22 февраля проходится первый матч нового сезона MLS Интер Майами – Реал Солт-Лейк
В ночь на 22 февраля стартовал новый сезон Major League Soccer.
В первом поединке кампании играют «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут.
Также в старте «цаплей» появились и бывшие звезды «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
На 17-й минуте поединке легендарный Месси мог оформить шедевр со штрафного удара. Однако защитник гостей Джастин Глэд помешал мячу попасть в девятку ворот и отбил его головой.
Однако «Интер Майами» все-таки сумел выйти вперед на 39-й. Роберт Тейлор открыл счет в матче после передачи Лионеля.
ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помещал Месси оформить шедевр со штрафного
Big-time header from Justen Glad to deny Messi's free kick. 👀— Major League Soccer (@MLS) February 22, 2024
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/D7skJOK7bn pic.twitter.com/3DD1xf6t2z
ВИДЕО. Тейлор открыл счет в матче Интер Майами – Реал Солт-Лейк после передачи Месси
The first goal of 2024 belongs to Robert Taylor!— Major League Soccer (@MLS) February 22, 2024
The set-up from Messi and a finish to make it 1-0. 💥
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/D7skJOK7bn pic.twitter.com/cWCFmvGrjc
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