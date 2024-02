ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помешал Месси оформить шедевр со штрафного

В ночь на 22 февраля стартовал новый сезон Major League Soccer.

В первом поединке кампании играют «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Украинский защитник хозяев Сергей Кривцов вышел на поле с первых минут.

Также в старте «цаплей» появились и бывшие звезды «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

На 17-й минуте поединке легендарный Месси мог оформить шедевр со штрафного удара. Однако защитник гостей Джастин Глэд помешал мячу попасть в девятку ворот и отбил его головой.

Однако «Интер Майами» все-таки сумел выйти вперед на 39-й. Роберт Тейлор открыл счет в матче после передачи Лионеля.

ВИДЕО. Крутой сейв. Защитник помещал Месси оформить шедевр со штрафного

ВИДЕО. Тейлор открыл счет в матче Интер Майами – Реал Солт-Лейк после передачи Месси

The first goal of 2024 belongs to Robert Taylor!



The set-up from Messi and a finish to make it 1-0. 💥



