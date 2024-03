Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) вышла в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) после того, как в двух сетах обыграла Анастасию Потапову (WTA 33).

После завершения встречи украинка коротко прокомментировала победу во флеш-интервью на корте:

«Те, кто смотрел «Форс-мажоры», знает, что Харви Спектер сказал: «я не играю против котировок, я играю против человека». Сегодня я не играла против соперницы, я играла, чтобы победить. Анастасия очень хитрый противник, она всегда борется, поэтому я старалась оставаться в розыгрышах до конца.

Я чувствовала, что в какой-то момент стала немного пассивной. Она делала много невынужденных ошибок в начале второго сета, поэтому было нелегко, когда она возвращалась в игру. Так что да, 6:0, 3:0 – это, наверное, худший счет в мире.

Спасибо, ребята, за вашу поддержку. Мой первый полуфинал на уровне WTA 1000? Это все еще очень сюрреалистично. Я имею в виду, если бы кто-то сказал мне две или три недели назад, что я буду здесь в полуфинале, я бы, честно говоря, никогда в это не поверила», – сказала Марта.

