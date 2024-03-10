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  4. Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
WTA
10 марта 2024, 03:11 |
395
3

Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть

Марта без борьбы пробилась в 4-й раунд крупного турнира в США

10 марта 2024, 03:11 |
395
3
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) без борьбы пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде крупных соревнований украинка должна была сыграть против 7-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой (Чехия). Однако чешка отказалась выходит на корте против Марты. Причина пока что неизвестна.

В 1/8 финала тысячника в США Костюк встретится с победительницей встречи Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 13) – Анастасия Павлюченкова (WTA 24).

Ранее с одиночного разряда в Индиан-Уэллсе вылетели Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Viktor Shuper
нахаляву пройти теж непогано, сили зекономить хоч) і нерви  
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+2
T-800
а ведь были неплохие шансы победить шлемницу
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+1
Александр Ад
і до нас нарешті халява прийшла
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0
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