Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) без борьбы пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде крупных соревнований украинка должна была сыграть против 7-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой (Чехия). Однако чешка отказалась выходит на корте против Марты. Причина пока что неизвестна.

В 1/8 финала тысячника в США Костюк встретится с победительницей встречи Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 13) – Анастасия Павлюченкова (WTA 24).

Ранее с одиночного разряда в Индиан-Уэллсе вылетели Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

