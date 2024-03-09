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WTA
09 марта 2024, 21:37 | Обновлено 09 марта 2024, 22:34
3557
8

Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану

Даяна снялась с поединка в Индиан-Уэллс

09 марта 2024, 21:37 | Обновлено 09 марта 2024, 22:34
3557
8
Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда основы украинка не могла доиграть встречу против Эммы Радукану из Великобритании (№250 WTA).

Индиан-Уэллс. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 30) – Эмма Радукану (Великобритания) – 0:4 (отказ)

Это была вторая встреча теннисисток, Ястремская снова не смогла доиграть поединок против этой соперницы.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Пейтон Стернс (№64 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

Отметим, что Ястремская также заявлена в парном разряде вместе с Ангелиной Калининой.

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WTA Индиан-Уэллс Даяна Ястремская Эмма Радукану
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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sv_2000
Здоровья!
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+3
kollekciy
А, я прогнозував, що після АО гра Даяни може погіршитися знову. У гарматниць, часто буває, що на одному турнірі все летить як треба, а далі цілий рік може знову летіти не туди. 
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0
Александр Ад
що ж ти зробиш,не везе...
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0
Первый Среди Равных
Позоор теніса, після випадкового успіху в Австралії (бува і палка стріляє і планети шикуються в ряд) повертайся на своє справжнє місце - у другій сотні рейтингу. 
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-1
Vlad Holl
Після АО чотири турніри і ДВІ ПЕРЕМОГИ !!! Ви взагалі про яку  тенісистку тут пишите . Вона на контору грає і це 100%.
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-2
Alehandro
і Калініну з парою підвела
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-2
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