Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче второго раунда основы украинка не могла доиграть встречу против Эммы Радукану из Великобритании (№250 WTA).

Индиан-Уэллс. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 30) – Эмма Радукану (Великобритания) – 0:4 (отказ)

Это была вторая встреча теннисисток, Ястремская снова не смогла доиграть поединок против этой соперницы.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Пейтон Стернс (№64 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

Отметим, что Ястремская также заявлена в парном разряде вместе с Ангелиной Калининой.