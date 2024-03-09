Ястремская снова не смогла доиграть матч против Радукану
Даяна снялась с поединка в Индиан-Уэллс
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго раунда основы украинка не могла доиграть встречу против Эммы Радукану из Великобритании (№250 WTA).
Индиан-Уэллс. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 30) – Эмма Радукану (Великобритания) – 0:4 (отказ)
Это была вторая встреча теннисисток, Ястремская снова не смогла доиграть поединок против этой соперницы.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Пейтон Стернс (№64 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
Отметим, что Ястремская также заявлена в парном разряде вместе с Ангелиной Калининой.
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