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Англия
08 марта 2024, 15:50 | Обновлено 08 марта 2024, 15:58
433
0

ВИДЕО. Положил как рукой. Определен гол месяца в АПЛ

Отличился Кобби Мейну

08 марта 2024, 15:50 | Обновлено 08 марта 2024, 15:58
433
0
ВИДЕО. Положил как рукой. Определен гол месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Полузащитник-тинейджер «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну стал победителем в номинации «Лучший гол месяца» в Английской Премьер-лиге.

Признания удостоен гол 18-летнего уроженца Стокпорта в ворота «Вулверхэмптона». Любопытно, что игра, в которой свой гол забил Мейну, состоялась 1 февраля – в первый день нового месяца.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Источник Premier League
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