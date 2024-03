ВИДЕО. Положил как рукой. Определен гол месяца в АПЛ

Полузащитник-тинейджер «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну стал победителем в номинации «Лучший гол месяца» в Английской Премьер-лиге.

Признания удостоен гол 18-летнего уроженца Стокпорта в ворота «Вулверхэмптона». Любопытно, что игра, в которой свой гол забил Мейну, состоялась 1 февраля – в первый день нового месяца.

One you could watch over and over 🔁 pic.twitter.com/8dMCOpJgQK