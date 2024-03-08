Англия08 марта 2024, 15:50 | Обновлено 08 марта 2024, 15:58
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ВИДЕО. Положил как рукой. Определен гол месяца в АПЛ
Отличился Кобби Мейну
08 марта 2024, 15:50 | Обновлено 08 марта 2024, 15:58
433
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Полузащитник-тинейджер «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну стал победителем в номинации «Лучший гол месяца» в Английской Премьер-лиге.
Признания удостоен гол 18-летнего уроженца Стокпорта в ворота «Вулверхэмптона». Любопытно, что игра, в которой свой гол забил Мейну, состоялась 1 февраля – в первый день нового месяца.
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One you could watch over and over 🔁 pic.twitter.com/8dMCOpJgQK— Premier League (@premierleague) March 8, 2024
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