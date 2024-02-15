Хойлунд, Гарначо и Мейну: светлые пятна в темном сезоне МЮ

Манчестер Юнайтед пока не проигрывает в 2024-м году. У манкунианцев одна ничья и 3 подряд победы. Хорошие показатели, но еще очень рано говорить о том, что МЮ начинает погоню за топ-4, поскольку расстояние от заветной четверки составляет 6 очков, что немало. Примечательно другое. А именно то, что у манкунианцев наконец-то заиграла молодежь. И, что важнее, эти парни делают разницу. Есть как минимум 3 молодых игрока, которые скрашивают грустный сезон Юнайтед.

Расмус Хойлунд

Переход Хойлунда в МЮ вызывал противоречивые чувства. Прошлым летом манкунианцы заплатили 74 млн евро за молодого парня, который провел только один сезон на высоком уровне. Да и то нельзя сказать, что Расмус прямо блистал в Аталанте. Но потенциал был, и в Манчестере его разглядели. Хотя болельщики и эксперты все равно сомневались. Мало того, что за молодого форварда заплатили большую сумму, так он приехал поздно, да еще и с травмой. Отсутствие футболиста на предсезонной подготовке никому не принесло пользу.

Начало карьеры Хойлунда в Юнайтед получилось таким же противоречивым, как и его трансфер. Расмус забивал в Лиге чемпионов, но ничего не показывал в АПЛ. К концу прошлого года на счету датчанина было 5 забитых мячей в ЛЧ и 0 – в Премьер-лиге. Первый гол в АПЛ (да еще какой!) 21-летний нападающий забил 23 декабря. Хойлунн забил победный мяч в матче против Астон Виллы за 8 минут до конца основного времени. С тех пор он не перестает забивать, да еще и регулярно отдает результативные передачи.

Getty Images. Расмус Хойлунд

В последних пяти матчах Премьер-лиги на счету Расмуса 5 голов и 2 ассиста. Парень наконец-то начал отрабатывать вложенные в него средства. Хотя, возможно, он мог делать это и раньше, если бы ему больше доверяли. Долгое время партнеры игнорировали датчанина, особенно вингеры, а те редкие моменты, которые у него были, реализовывать не получалось. Но в конце прошлого года все изменилось, в том числе и потому, что Алехандро Гарначо стал обращать на него внимание. Похоже, что адаптация Хойлунда на Олд Траффорд наконец-то близится к завершению.

Алехандро Гарначо

Гарначо испытывал не такое большое давление, как Хойлунд, хотя бы потому, что перешел в МЮ из Атлетико в октябре 2020 года всего за 465 тыс. евро. "Матрасники", похоже, не рассчитывали на юного аргентинца, но манкунианцы в нем что-то разглядели. Футболист неплохо проявлял себя в молодежной системе Юнайтед, забив 16 голов за команду U-18, и 5 – за U-21. Гарначо дебютировал в первой команде МЮ в конце сезона 2021/22.

В минувшей кампании он начал получать больше игрового времени и заявлять о себе. В том же сезоне он забил победные голы в матчах против Фулхэма и Реала Сосьедад, подтвердив статус большого таланта. В текущем сезоне Гарначо – игрок основы в команде Эрика тен Хага. В последних шести матчах АПЛ он отыграл по 90 минут. За это время он успел оформить дубли в матчах против Астон Виллы и Вест Хэма. Манкунианцы выиграли оба поединка.

Getty Images. Алехандро Гарначо

Аргентинец еще в прошлом сезоне показал, что может влиять на результат, и тренер ему доверяет. Но у 19-летнего вингера есть свои недостатки. Он слишком часто берет игру на себя, иногда передерживает мяч, отчаянно желая решить эпизод в одиночку. В то же время Гарначо обладает хорошей техникой и скоростью, а в последнее время еще начал и возвращаться в оборону. Если аргентинец продолжит прогрессировать, то вполне может надеяться и на возвращение в сборную, за которую пока сыграл только 3 матча.

Кобби Мейну

Мейну – еще один яркий воспитанник МЮ. Возможно, парень не получал бы так много возможностей в текущем сезоне, если бы не травмы у других игроков, но он оправдывает оказанное ему доверие. На поле 18-летний хавбек действует смело и порой даже зрело в паре с гораздо более опытными партнерами, например, с Каземиро. Главным моментом сезона, а может пока и всей карьеры для англичанина является победный гол в матче против Вулверхэмптона на 7-й компенсированной минуте. То, что воспитанники приносят победы – хороший знак для манкунианцев.

Getty Images. Кобби Мейну

Мейну проводит первый сезон в основной команде МЮ. Молодому полузащитнику не понадобилось много времени на адаптацию в первой команде. Показательно то, что именно он в последнее время выходит на поле в стартовом составе, а не Скотт Мактоминей, который забивал и продолжает забивать победные голы. Дело не только в том, что тен Хаг любит работать с молодыми игроками, хотя это тоже сыграло свою роль. Важно то, что манкунианцы стали больше внимания обращать на академию и понимать, что там растут действительно талантливые парни. Возможно, с приходом компании INEOS молодежная система Юнайтед станет основой всего клуба. То, что воспитанники часто забивают победные голы за МЮ и отдают все силы ради родного клуба, может стать началом чего-то нового.

Текст: meta.ua/sport