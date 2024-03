ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США

Американская теннисистка с украинскими корнями Кэти Волынец (WTA 131) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/64 финала Кэти в двух сетах выбила «нейтралку» Мирру Андрееву (WTA 38) за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Мирра Андреева – Кэти Волынец (США) – 5:7, 5:7

Это была первая встреча девушек.

Андреева не сумела подать на первый сет при счете 5:4, а во второй партии упустила преимущество с 5:3 (40:0) на приеме.

После завершения поединка Андреева заплакала.

Волынец во 2-м раунде тысячника в США сыграет против 6-й сеяной Онс Жабер.

В августе 2023 года сообщалось, что кузен Волынец пострадал во время обстрела Кривого Рога.

ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез

Another Southern California victory 🔥



Wildcard Katie Volynets defeats Andreeva 7-5 7-5 and will face Jabeur next. #TennisParadise pic.twitter.com/ChTBXYJFwQ