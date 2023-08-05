Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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WTA
05 августа 2023, 23:40 | Обновлено 06 августа 2023, 00:15
714
0

Кузен американской теннисистки пострадал во время обстрела Кривого Рога

Кэти Волынец сообщила, что ее двоюродный брат жил в доме, в который попала российская ракета

05 августа 2023, 23:40 | Обновлено 06 августа 2023, 00:15
714
0
Кузен американской теннисистки пострадал во время обстрела Кривого Рога
Telegram Дмитрия Дубинца

Американская теннисистка украинского похождения Кэти Волынец опубликовала обращение в своих социальных сетях с просьбой о помощи в сборе средств для своего двоюродного брата, а также других жертв попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге.

«Привет, меня зовут Кэти Волынец, я американка в первом поколении, многие члены моей семьи живут на Украине.

Утром 31 июля произошел очередной ракетный обстрел Кривого Рога, Украина. Одна из ракет попала в жилой 9-этажный дом, в котором жил один из моих двоюродных братьев. В результате попадания ракеты были полностью разрушены с 4-го по 9-й этажи. Также были разрушены соседние квартиры, которые теперь непригодны для проживания. В результате этого обстрела погибли 6 человек, включая 10-летнего ребенка, и не менее 80 получили ранения, в том числе 8 детей.

Моему двоюродному брату очень повезло, он спасся, но получил осколочные ранения левой руки, плеча, височной области головы, а также сотрясение мозга. Все люди, пострадавшие от этого теракта, потеряли свои дома, имущество и документы. Я собираю средства для передачи моему пострадавшему двоюродному брату и всем людям из многоквартирного дома, потерявшим своих близких, жилье и имущество. Пожалуйста, помогите мне собрать деньги, чтобы помочь им в их ситуации. Я буду переводить пожертвования своему двоюродному брату в Украину, и он создал систему распределения средств среди пострадавших людей из этого дома. Для них важен каждый цент», – написала теннисистка.

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Кривой Рог Кэти Волынец российско-украинская война
Источник Sport.ua
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