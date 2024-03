Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) в финальном матче хардового турнира WTA 500 в Cан-Диего (США) со счетом 7:5, 2:6, 2:6.

За матч Бултер допустила 13 двойных ошибок, что является худшим показателем в истории финалов WTA текущего десятилетия.

Бултер выиграла второй титул в карьере и первый серии WTA 500. В 2023 году Кэти стала чемпионкой в Ноттингеме.

Костюк на пути в финал обыграла Энн Ли, Тайлу Престон, Анастасию Павлюченвову и Джессику Пегулу. Бултер до матча за трофей переиграла Лесю Цуренко, Беатрис Хаддад Майю, Донну Векич и Эмму Наварро.

13 - En route to claiming a second WTA event title, Katie Boulter served 13 double faults against Marta Kostyuk - the equal-most in a WTA Tour match in 2024 and the most served by a WTA event final winner this decade. Overcome.#SanDiegoOpen | @SanDiegoOpen @katiecboulter @wta pic.twitter.com/EwzCH5Vjgb