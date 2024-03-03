ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу. Главные спортивные новости

В сегодняшнем выпуске видеоновостей от Sport.ua речь пойдет о том, как Карло Анчелотти разозлился на вратаря «Реала», теперь Андрей Лунин в основе, Эрлинг Холанд может покинуть «Ман Сити», руководитель «Жироны» в шоке от результатов команды, а Ярослава Магучих взяла серебро.