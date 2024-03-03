Украина. Премьер лига03 марта 2024, 10:07 | Обновлено 03 марта 2024, 10:13
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ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу. Главные спортивные новости
Вашему вниманию подборка главных новостей из мира спорта
03 марта 2024, 10:07 | Обновлено 03 марта 2024, 10:13
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В сегодняшнем выпуске видеоновостей от Sport.ua речь пойдет о том, как Карло Анчелотти разозлился на вратаря «Реала», теперь Андрей Лунин в основе, Эрлинг Холанд может покинуть «Ман Сити», руководитель «Жироны» в шоке от результатов команды, а Ярослава Магучих взяла серебро.
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А Анчелотти ничего не сказал хорошего защитнику Реала который голевую.отдал на Яремчука ?
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