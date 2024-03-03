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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 10:07 | Обновлено 03 марта 2024, 10:13
4299
1

ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу. Главные спортивные новости

Вашему вниманию подборка главных новостей из мира спорта

03 марта 2024, 10:07 | Обновлено 03 марта 2024, 10:13
4299
1
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу. Главные спортивные новости
Getty Images/Global Images Ukraine

В сегодняшнем выпуске видеоновостей от Sport.ua речь пойдет о том, как Карло Анчелотти разозлился на вратаря «Реала», теперь Андрей Лунин в основе, Эрлинг Холанд может покинуть «Ман Сити», руководитель «Жироны» в шоке от результатов команды, а Ярослава Магучих взяла серебро.

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видео Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Эрлинг Холанд Манчестер Сити Жирона Ярослава Магучих
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fant24
А Анчелотти ничего не сказал хорошего защитнику Реала который голевую.отдал на Яремчука ?
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