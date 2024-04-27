ВИДЕО. Теперь пожар в защите у Днепра-1. Динамо сравняло счет в суперматче
Владислав Кабаев отличился на старте второго тайма
27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».
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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
На 43-й минуте встречи счет открыл Алексей Гуцуляк. Хавбек хозяев забил после провальной игры защиты киевлян. После первого тайма счет был 1:0 в пользу днепровского коллектива.
Но уже сразу после перерыва на 49-й Владислав Кабаев сравнял счет. На этот раз пожар в обороне был у днепрян...
❗️ ВИДЕО. Теперь пожар в защите у Днепра-1. Динамо сравняло счет в суперматче
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