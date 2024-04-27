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  4. ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч
Испания
27 апреля 2024, 15:43 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:45
3350
2

ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч

Каталонский клуб вышел вперед на 26-й минуте

27 апреля 2024, 15:43 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:45
3350
2
ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.

На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Довбик промахнулся с точки и впервые не реализовал одиннадцатиметровый за каталонцев. Защитник «Жироны» Давид Лопес был первым на мяче, добил его в ворота и вывел гостей вперед.

ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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MrStepanovM .
гівняно пробив
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