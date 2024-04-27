В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».

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В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.

На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Довбик промахнулся с точки и впервые не реализовал одиннадцатиметровый за каталонцев. Защитник «Жироны» Давид Лопес был первым на мяче, добил его в ворота и вывел гостей вперед.

ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч