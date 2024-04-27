ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч
Каталонский клуб вышел вперед на 26-й минуте
В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.
На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Довбик промахнулся с точки и впервые не реализовал одиннадцатиметровый за каталонцев. Защитник «Жироны» Давид Лопес был первым на мяче, добил его в ворота и вывел гостей вперед.
ВИДЕО. Довбик впервые не забил пенальти за Жирону, но партнер добил мяч
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»
«Королевский клуб» не хочет платить украинцу желаемую зарплату