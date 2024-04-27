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  4. Хавбек Динамо: «Думали, в Днепре до вечера будем играть. Нам очки нужнее»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 15:55 |
955
0

Хавбек Динамо: «Думали, в Днепре до вечера будем играть. Нам очки нужнее»

Кабаев оценил непростую победу в матче УПЛ

27 апреля 2024, 15:55 |
955
0
Хавбек Динамо: «Думали, в Днепре до вечера будем играть. Нам очки нужнее»
ФК Динамо. Владислав Кабаєв

Хавбек Динамо Владислав Кабаев оценил матч с Днепром-1, который киевляне выиграли 2:1 благодаря голу в компенсированное время, хотя команда находилась в меньшинстве.

«Много эмоций оставили на поле. Счет по игре, потому что мы добавили во втором тайме. Нам эти очки нужнее, чем Днепру-1. Мы просили, чтобы нормально сыграть, провести в Киеве, но их тоже понять можно. Хорошо, что мало тревог было. Потому что ехали сюда и думали, что до вечера будем играть».

«Хотели всем доказать, что участвуем в гонке за титул. И тренер в нас верит, и Ярмоленко нас где-то завел. Ребята в Днепре больше привыкли к тревогам постоянным. В Киеве, конечно, немного безопаснее играть такие матчи. Мы где-то в первом тайме не настроились, был шалтай-болтай какой-то. Но во втором тайме понимали, что уже, так сказать, горит».

«Ничья нам не подходит, нам еще Шахтер догонять» – сказал Кабаев.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Владислав Кабаев
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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