Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 15:35 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:47
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Грубый фол. Защитник Динамо получил прямую красную карточку
Тымчик заработал удаление, но команда забила второй гол
27 апреля 2024, 15:35 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:47
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В конце матча чемпионата Украины между Днепром-1 и Динамо прямую красную карточку получил защитник Динамо Александр Тымчик.
Игрок во время контратаки соперника грубо сыграл против Олега Очеретько. Это второе удаление у киевлян за последнее время – не так давно в матче с Александрией удалили Назара Волошина.
Несмотря на удаление, Динамо в меньшинстве сумело забить в компенсированное время и сделать счет 2:1. Киевляне победили и продолжают борьбу за титул.
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