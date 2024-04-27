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  4. Грубый фол. Защитник Динамо получил прямую красную карточку
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 15:35 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:47
1444
1

Грубый фол. Защитник Динамо получил прямую красную карточку

Тымчик заработал удаление, но команда забила второй гол

27 апреля 2024, 15:35 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:47
1444
1
Грубый фол. Защитник Динамо получил прямую красную карточку
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

В конце матча чемпионата Украины между Днепром-1 и Динамо прямую красную карточку получил защитник Динамо Александр Тымчик.

Игрок во время контратаки соперника грубо сыграл против Олега Очеретько. Это второе удаление у киевлян за последнее время – не так давно в матче с Александрией удалили Назара Волошина.

Несмотря на удаление, Динамо в меньшинстве сумело забить в компенсированное время и сделать счет 2:1. Киевляне победили и продолжают борьбу за титул.

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Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Тымчик удаление (красная карточка) Олег Очеретько
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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