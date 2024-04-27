Грубый фол. Защитник Динамо получил прямую красную карточку

В конце матча чемпионата Украины между Днепром-1 и Динамо прямую красную карточку получил защитник Динамо Александр Тымчик.

Игрок во время контратаки соперника грубо сыграл против Олега Очеретько. Это второе удаление у киевлян за последнее время – не так давно в матче с Александрией удалили Назара Волошина.

Несмотря на удаление, Динамо в меньшинстве сумело забить в компенсированное время и сделать счет 2:1. Киевляне победили и продолжают борьбу за титул.