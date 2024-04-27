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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 15:37 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:55
1528
1

ВИДЕО. Ванат вырвал победу на 90+1 для Динамо, которое играло в меньшинстве

Киевляне обыграли «Днепр-1» со счетом 2:1

27 апреля 2024, 15:37 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:55
1528
1
ВИДЕО. Ванат вырвал победу на 90+1 для Динамо, которое играло в меньшинстве
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Победу для гостей вырвал форвард Владислав Ванат на 90+1-й минуте.

«Бело-синие» играли в меньшинстве после удаления Александра Тымчика.

❗️ ВИДЕО. Ванат вырвал победу на 90+1 для Динамо, которое играло в меньшинстве

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Владислав Ванат Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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easterly
Іванова з варсіками так старалися лизнути очко команді гудок, шо аж з трусілєй вискакували, але таки глубоко всоснули, ідори
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