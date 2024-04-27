27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Победу для гостей вырвал форвард Владислав Ванат на 90+1-й минуте.

«Бело-синие» играли в меньшинстве после удаления Александра Тымчика.

❗️ ВИДЕО. Ванат вырвал победу на 90+1 для Динамо, которое играло в меньшинстве