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Испания
27 апреля 2024, 11:50 |
529
0

Реал сообщил о своем решении насчет участия Мбаппе на Олимпиаде

Мадридцы выдвинули жесткие условия для подписания контракта с форвардом

27 апреля 2024, 11:50 |
529
0
Реал сообщил о своем решении насчет участия Мбаппе на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит домашнюю Олимпиаду.

По данным AS, мадридский «Реал» уладил все необходимые вопросы по контракту с форвардом ПСЖ. Одним из условий является неучастие французского футболиста на Олимпиаде в Париже.

Отмечается, что «Реал» уже уведомил Федерацию футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры.

Также сообщается, что из-за позиции клуба в Олимпиаде не примут участие другие французские игроки мадридцев – защитник Ферлан Менди, полузащитники Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Олимпийские игры 2024 Федерация футбола Франции
Юрій Вишневський Источник: Forbes
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