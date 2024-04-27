Реал сообщил о своем решении насчет участия Мбаппе на Олимпиаде
Мадридцы выдвинули жесткие условия для подписания контракта с форвардом
Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит домашнюю Олимпиаду.
По данным AS, мадридский «Реал» уладил все необходимые вопросы по контракту с форвардом ПСЖ. Одним из условий является неучастие французского футболиста на Олимпиаде в Париже.
Отмечается, что «Реал» уже уведомил Федерацию футбола Франции, что не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры.
Также сообщается, что из-за позиции клуба в Олимпиаде не примут участие другие французские игроки мадридцев – защитник Ферлан Менди, полузащитники Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.
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