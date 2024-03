Финалистка AО 2022 снялась. С кем сыграет Калинина в полуфинале в Остине?

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) узнала соперницу в 1/2 финала хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

За выход в финал украинка поборется с Ван Сию (Китай, WTA 64), которая в четвертьфинале прошла финалистку Australian Open 2022 и третью сеяную Даниэль Коллинс (США, WTA 48). Американка снялась с матча после проигранного первого сета из-за травмы.

WTA 250 Остин. Хард. 1/4 финала

Даниэль Коллинс (США) [3] – Ван Сию (Китай) [6] – 2:6, RET., Коллинс

Еще вчера, 29 февраля, после поединка 1/8 финала, Коллинс жаловалась на боли в спине:

«К концу этого [турнира], может быть, меня подберет фармацевтическая компания… Ревматоидный артрит, эндометриоз, хронические боли, травмы от переутомления… Я имею в виду, что я мечта каждого фармацевта», – сказала Коллинс.

Калинина и Ван Сию играли между собой один раз в 2020 году в финале квалификации турнира в Акапулько. Тогда украинка проиграла в двух сетах со счетом 6:7, 5:7.

В четвертьфинале соревнований в Техасе Калинина оформила крутой камбек против Диан Парри и закрыла француженку в трех сетах.

Danielle Collins retires with an injury after the first set. Wang Xiyu is through to the semifinals where she'll face Anhelina Kalinina.#ATXopen pic.twitter.com/6MFwFbCea6