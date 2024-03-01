Калинина оформила шикарный камбэк в 1/4 финала в Остине
Ангелина без шансов уступала француженке Диан Парри, но сумела перевернуть ход встречи
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжила борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка в трех партиях разобралась с пятой ракеткой соревнований Диан Парри из Франции (№62 WTA).
Остин. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франции) – 1:6, 6:4, 6:2
Во втором сете француженка вела 4:2, но украинка сумела перевернуть ход матча.
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
Ангелина прервала неприятную серию из четырех поражений в матчах с французскими теннисистками. До этого украинка имела фантастическую серию из 11 выигранных поединков против соперниц из этой страны.
Калинина в следующем раунде сыграет с американкой Даниэль Коллинс (№48 WTA) или Ван Сию из Китая (№64 WTA).
Game, set & match ➡️ Kalinina 💪#ATXopen pic.twitter.com/g5Y6IEniXN— ATX Open (@AtxOpen) March 1, 2024
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