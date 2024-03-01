Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина оформила шикарный камбэк в 1/4 финала в Остине
WTA
01 марта 2024, 22:26 | Обновлено 01 марта 2024, 22:36
2409
7

Калинина оформила шикарный камбэк в 1/4 финала в Остине

Ангелина без шансов уступала француженке Диан Парри, но сумела перевернуть ход встречи

01 марта 2024, 22:26 | Обновлено 01 марта 2024, 22:36
2409
7
Калинина оформила шикарный камбэк в 1/4 финала в Остине
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжила борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка в трех партиях разобралась с пятой ракеткой соревнований Диан Парри из Франции (№62 WTA).

Остин. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франции) – 1:6, 6:4, 6:2

Во втором сете француженка вела 4:2, но украинка сумела перевернуть ход матча.

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Ангелина прервала неприятную серию из четырех поражений в матчах с французскими теннисистками. До этого украинка имела фантастическую серию из 11 выигранных поединков против соперниц из этой страны.

Калинина в следующем раунде сыграет с американкой Даниэль Коллинс (№48 WTA) или Ван Сию из Китая (№64 WTA).

По теме:
Киченок/Калашникова – Зейналова/Джойнт. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Финалистка AО 2022 снялась. С кем сыграет Калинина в полуфинале в Остине?
КАЛИНИНА: «Слайсы моего мужа, по сравнению с этой девочкой, – просто шутка»
Ангелина Калинина смотреть онлайн Диан Парри WTA Остин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти
Футбол | 01 марта 2024, 09:18 2
Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти
Будет бунт? Некоторые игроки Реала недовольны Анчелотти

Действия Папы Карло не всем понятны

Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Футбол | 01 марта 2024, 07:32 5
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб

Кепа разозлил своего наставника

ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Футбол | 01.03.2024, 11:35
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Футбол | 01.03.2024, 16:49
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой
Теннис | 01.03.2024, 22:05
ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой
ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
Молодець Геля!Не здалася,боролася і таки виграла!Хоча до 2-4 в 2 сеті все виглядало дуже жахливо,гра зовсім не клеїлася.Успіху в півфіналі!
Ответить
+12
Oleksandr Barabakh
Просто немає слів👍 Після провального першого сету.....це фантастика♥️👍Так тримати! Слава Україні ♥️
Ответить
+11
sirjoga
Ангеліна може і вміє, без сумніву
Ответить
+10
Микола Захарченко
Це справжня воля до перемоги , не дивлячись на 9 ейсів у суперниці 
Ответить
+6
Viktor Shuper
то жесть! після першого сету взагалі не вірилось!
Ответить
+6
Ivan456
Камбеки це в її дусі! Але шкода, що так пізно включилася у матч, адже сил багато витратила, а далі майстерна Коллінс або Ван, від якої не знаю чого й очікувати.
Ответить
+3
Fdail
Ось це вже найбільш схоже на римську версію Калініної, особливо з ментальної точки зору.  З Коллінс буде дуже важко, але вона не ментальний кремінь , тому подивимось . Але дуже радий,  що криза пройшла й Геля починає набирати минулорічні оберти під ґрунт, а не продовжує стагнацію після Риму.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
29.02.2024, 23:07 7
Другие виды
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
29.02.2024, 09:00 13
Футбол
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 22
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 43
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 107
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем