ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ

Английская Премьер-лига вернула «Эвертону» 4 из 10 очков, которые были сняты за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Авторитетный британский журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн сообщает, что мерсисайдскому клубу помогла апелляция, которая была подана почти сразу после решения лиги.

Интересно, что независимая комиссия еще не рассмотрела вторую апелляцию «ирисок».

Сейчас «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея на своем счету 21 очко. С учетом возвращенных баллов, клуб должен подняться на 15-ю строчку, которую будет делить с «Брентфордом».

