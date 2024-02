Вчера, 22 февраля 2024 года, состоялись ответные матчи 1/16 Лиги Европы.

Португальская «Бенфика» на выезде играла против французской «Тулузы». После победы 2:1 в первом матче «орлам» было очень важно не пропустить от «Тулузы», и эту задачу помог выполнить украинский голкипер Анатолий Трубин.

Матч закончился со счетом 0:0, что гарантировало «Бенфике» место в 1/8 финала, а сам Трубин сделал 6 сейвов, один из которых получился очень эффектным и попал в нарезку лучших сейвов недели в Лиге Европы.

ВИДЕО. Суперсейв Трубина попал в список лучших в Лиге Европы

🧤 Von Ballmoos and Svilar's penalty stops, Trubin's reflexes and more...



Which save is best? 🤷‍♂️@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/Lg8MJIk3fa