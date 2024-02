МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007

21 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала между командами «Порту» и «Арсенал» (1:0), а также между «Наполи» и «Барселона» (1:1).

После завершения поединков на CBS Sport состоялась традиционная послематчевая студия Лиги чемпионов с участием Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса. Ведущей, как и обычно, была Кейт Абдо.

Одной из тем обсуждения стал возрастной рекорд футболиста «сине-гранатовых» Ламина Ямала. Испанец вышел в старте против итальянского клуба в возрасте 16 лет и 233 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в плей-офф Лиги чемпионов.

CBS Sport подготовил ролик, в котором показал, как выглядели участники студии (Анри, Каррагер, Ричардс и Абдо) в 2007 году, когда Ямал только родился.

Всех, особенно Анри, очень удивило, как 17 лет назад выглядела Кейт Абдо, которая на тот момент была ведущей спортивных новостей и телемагазина.

Лицо Анри завирусилось в социальных сетях и стало новым мемом.

ФОТО. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007

Thierry Henry is the meme that keeps on giving. 🤣 pic.twitter.com/hOrSbwwmAq