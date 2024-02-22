МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007
Кейт Абдо явно удивила легендарного Тьерри, а все началось из-за Ламина Ямала...
21 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала между командами «Порту» и «Арсенал» (1:0), а также между «Наполи» и «Барселона» (1:1).
После завершения поединков на CBS Sport состоялась традиционная послематчевая студия Лиги чемпионов с участием Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса. Ведущей, как и обычно, была Кейт Абдо.
Одной из тем обсуждения стал возрастной рекорд футболиста «сине-гранатовых» Ламина Ямала. Испанец вышел в старте против итальянского клуба в возрасте 16 лет и 233 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в плей-офф Лиги чемпионов.
CBS Sport подготовил ролик, в котором показал, как выглядели участники студии (Анри, Каррагер, Ричардс и Абдо) в 2007 году, когда Ямал только родился.
Всех, особенно Анри, очень удивило, как 17 лет назад выглядела Кейт Абдо, которая на тот момент была ведущей спортивных новостей и телемагазина.
Лицо Анри завирусилось в социальных сетях и стало новым мемом.
ФОТО. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007
Thierry Henry is the meme that keeps on giving. 🤣 pic.twitter.com/hOrSbwwmAq— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 22, 2024
Context: Thierry Henry's reaction to a throwback video of Kate Abdo from 2007 pic.twitter.com/SeDpgs9c3M https://t.co/RzSpb38Tuf— Context footy (@Context_Footy) February 22, 2024
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