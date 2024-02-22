Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 13:05 |
2554
0

МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007

Кейт Абдо явно удивила легендарного Тьерри, а все началось из-за Ламина Ямала...

22 февраля 2024, 13:05 |
2554
0
МЕМ ДНЯ. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

21 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала между командами «Порту» и «Арсенал» (1:0), а также между «Наполи» и «Барселона» (1:1).

После завершения поединков на CBS Sport состоялась традиционная послематчевая студия Лиги чемпионов с участием Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса. Ведущей, как и обычно, была Кейт Абдо.

Одной из тем обсуждения стал возрастной рекорд футболиста «сине-гранатовых» Ламина Ямала. Испанец вышел в старте против итальянского клуба в возрасте 16 лет и 233 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в плей-офф Лиги чемпионов.

CBS Sport подготовил ролик, в котором показал, как выглядели участники студии (Анри, Каррагер, Ричардс и Абдо) в 2007 году, когда Ямал только родился.

Всех, особенно Анри, очень удивило, как 17 лет назад выглядела Кейт Абдо, которая на тот момент была ведущей спортивных новостей и телемагазина.

Лицо Анри завирусилось в социальных сетях и стало новым мемом.

ФОТО. Лицо Анри после того, как он увидел внешность журналистки в 2007

По теме:
Брайтон начнет переговоры с Де Дзерби по новому контракту
Анри поддержал Хави: «На одном уровне с тобой только Гвардиола»
Топ-голкипер. Лунин получил двойное признание в Лиге чемпионов
Тьерри Анри Джейми Каррагер Майка Ричардс фото эмоции Лига чемпионов мемы Ламин Ямал Барселона Наполи Наполи - Барселона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 21 февраля 2024, 17:33 0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Футбол | 22 февраля 2024, 00:03 1
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа

Вратарь вряд ли вернется на поле раньше апреля

ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Футбол | 21.02.2024, 22:30
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
Футбол | 22.02.2024, 13:21
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Футбол | 22.02.2024, 11:45
Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20.02.2024, 16:05 25
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
20.02.2024, 11:21 9
Футбол
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 5
Футбол
ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
20.02.2024, 17:36 1
Теннис
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
20.02.2024, 09:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем