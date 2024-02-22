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  4. Растет новая легенда. Ламин Ямал установил невероятный рекорд ЛЧ
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 02:35 | Обновлено 22 февраля 2024, 02:45
369
1

Растет новая легенда. Ламин Ямал установил невероятный рекорд ЛЧ

Талант «Барселоны» продолжает переписывать историю

22 февраля 2024, 02:35 | Обновлено 22 февраля 2024, 02:45
369
1
Растет новая легенда. Ламин Ямал установил невероятный рекорд ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ламин Ямал вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) против «Наполи».

На момент игры ему было 16 лет и 233 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в плей-офф самого престижного клубного турнира мира.

Стоит отметить, что в паралелльном матче «Порту» – «Арсенал» случился диаметрально противоположный рекорд. Защитник «драконов» Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЛЧ. Центрбек дебютировал в Лиге чемпионов в 2004 году, когда до рождения Ямала было ещё 3 года.

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Ламин Ямал Барселона рекорд Лига чемпионов Наполи - Барселона
Источник Sport.ua
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PUMA
Ага,уже одна новая легенда покоряет Брайтон
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