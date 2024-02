Растет новая легенда. Ламин Ямал установил невероятный рекорд ЛЧ

Ламин Ямал вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) против «Наполи».

На момент игры ему было 16 лет и 233 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в плей-офф самого престижного клубного турнира мира.

Стоит отметить, что в паралелльном матче «Порту» – «Арсенал» случился диаметрально противоположный рекорд. Защитник «драконов» Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЛЧ. Центрбек дебютировал в Лиге чемпионов в 2004 году, когда до рождения Ямала было ещё 3 года.

16 - Lamine Yamal will tonight become the youngest ever player to appear in a knockout stage game in the UEFA Champions League (16y 223d v Napoli). Phenom. pic.twitter.com/Uzbz3lb4VM