Защитник Порту обновил рекорд ЛЧ, который принадлежал Гиггзу и Костакурте
Пепе – самый возрастной игрок плей-офф Лиги чемпионов
Опытный защитник «Порту» Пепе сыграл матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:0) в возрасте 40 лет и 360 дней.
Это позволило ему стать самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.
Португалец превзошел достижение Райана Гиггза и Алессандро Костакурты.
26 февраля защитнику исполнится 41 год. В Лиге чемпионов португальский футболист дебютировал еще в сентябре 2004 года.
Cтоит напомнить, что осенью центрбек благодаря голу в ворота «Антверпена» побил рекорд легенды «Ромы» Франческо Тотти.
RESPECT 💙 O nosso capitão 🫡— FC Porto (@FCPorto) February 21, 2024
🙌 Pepe ultrapassou Ryan Giggs e Alessandro Costacurta e é , agora, o jogador de campo mais velho de sempre a disputar a fase a eliminar da Liga dos Campeões#FCPAFC #UCL pic.twitter.com/30UspeCP9A
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