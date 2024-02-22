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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 01:19 | Обновлено 22 февраля 2024, 01:21
183
0

Защитник Порту обновил рекорд ЛЧ, который принадлежал Гиггзу и Костакурте

Пепе – самый возрастной игрок плей-офф Лиги чемпионов

22 февраля 2024, 01:19 | Обновлено 22 февраля 2024, 01:21
183
0
Защитник Порту обновил рекорд ЛЧ, который принадлежал Гиггзу и Костакурте
Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный защитник «Порту» Пепе сыграл матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:0) в возрасте 40 лет и 360 дней.

Это позволило ему стать самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Португалец превзошел достижение Райана Гиггза и Алессандро Костакурты.

26 февраля защитнику исполнится 41 год. В Лиге чемпионов португальский футболист дебютировал еще в сентябре 2004 года.

Cтоит напомнить, что осенью центрбек благодаря голу в ворота «Антверпена» побил рекорд легенды «Ромы» Франческо Тотти.

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Источник Sport.es
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