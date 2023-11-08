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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 10:49 | Обновлено 08 ноября 2023, 11:24
865
0

Обогнал легенду. Пепе установил еще один рекорд Лиги чемпионов

Самый возрастной автор гола в турнире

08 ноября 2023, 10:49 | Обновлено 08 ноября 2023, 11:24
865
0
Обогнал легенду. Пепе установил еще один рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги чемпионов Порту обыграл Антверпен со счетом 2:0, а гол в компенсированное время забил защитник португальской команды Пепе.

Игрок стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение легендарного футболиста Ромы Франческо Тотти.

Пепе забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней, тогда как Тоти на момент своего последнего гола в Лиге чемпионов было 38 лет и 59 дней.

Ранее в сезоне Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.

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Порту Пепе Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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