Обогнал легенду. Пепе установил еще один рекорд Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов Порту обыграл Антверпен со счетом 2:0, а гол в компенсированное время забил защитник португальской команды Пепе.

Игрок стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение легендарного футболиста Ромы Франческо Тотти.

Пепе забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней, тогда как Тоти на момент своего последнего гола в Лиге чемпионов было 38 лет и 59 дней.

Ранее в сезоне Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.

Pepe is the oldest player in Champions League history to score a goal in the competition: 40 years and 254 days.



Franceso Totti’s record has been broken. 👴 #UCL pic.twitter.com/NknZapKHVx