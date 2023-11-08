Обогнал легенду. Пепе установил еще один рекорд Лиги чемпионов
Самый возрастной автор гола в турнире
В матче Лиги чемпионов Порту обыграл Антверпен со счетом 2:0, а гол в компенсированное время забил защитник португальской команды Пепе.
Игрок стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение легендарного футболиста Ромы Франческо Тотти.
Пепе забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней, тогда как Тоти на момент своего последнего гола в Лиге чемпионов было 38 лет и 59 дней.
Ранее в сезоне Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.
Pepe is the oldest player in Champions League history to score a goal in the competition: 40 years and 254 days.— Squawka (@Squawka) November 7, 2023
Franceso Totti’s record has been broken. 👴 #UCL pic.twitter.com/NknZapKHVx
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