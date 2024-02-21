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Порту
21.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 23:56 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:52
991
17

Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время

Но все равно четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Лондоне

21 февраля 2024, 23:56 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:52
991
17
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
УЕФА

Команды в своих чемпионатах продолжают погоню за лидерами, а в Лиге чемпионов постараются пройти как можно дальше. Было сразу видно, что проигрывать никто не собирается, но тактику для прохода дальше команды выбрали похожую – не пропустить, а в атаке как получится.

Александр Зинченко в матче не участвовал, его не было даже в запасе.

Игра получилась довольно неинтересной. Больше мячом владел «Арсенал», но конвертировать в опасный момент это владение не удалось. Наиболее острыми моментами были попытки Уайта забить после углового, но в створ попасть не удалось.

А у хозяев героем стал Галено. Сначала он невероятным образом не забил дважды подряд в одной атаке с близкого расстояния (штанга и мимо пустого угла), но исправился перед самым финальным свистком, исполнив шикарный обводящий удар в правый угол метров с двадцати.

1:0 – 12 марта в ответном матче в Лондоне будет интересно.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Порту» – «Арсенал» – 0:0

Гол: Галено, 90+4

Предупреждения: Консейсау, 51 – Райс, 2, Кивиор, 57, Хаверц, 61

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл (Эуштакиу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсау (Борхес, 85), Пепе, Галено, Эванилсон (Мартинес, 85).

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссард (Жоржиньо, 75)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион: «Драгау» (Лиссабон, Португалия)

ПОРТУ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Арсенал Лондон Лига чемпионов Порту Порту - Арсенал отчеты Вендерсон Галено Александр Зинченко
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 17
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PUMA
0 ударов с створ ворот у Арсенала.Сильно!
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+1
Volodymyr Shevchenko
Зина, Зина бля виноват - какого он не играл?!!! Мегапроеб, 1-0,что ж теперь делать, блиииииин....
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0
Микола Захарченко
Без ротації Арс може і в Лізі провалитись і в чемпі не витягнути ...
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0
Первый Среди Равных
Шахтар хоч і боровся за вихід з групи з Порту в останньому турі, але якби вони таки вийшли замість Порту на Арсенал то отримали б сьогодні мінімум 4 м'ячі. 
А Порту молодці, здивували. Не дали нічого створити Арсеналу, який останнім часом виносить усіх вперед ногами. 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
Арс треш, цілий матч тиснули, подали купу кутових - і всрали. в ствір взагалі забували бити
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0
Harun Bakircioğlu
Арсенал не кубковая команда. Не от Порту вылетит, так от кого-то еще.
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0
Alex Wolf
Зараз "експерти"скажуть,що в поразці Зінченко винний, бо не грав...
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0
Владислав Антонов
А минулого року вилетіли від Спортинга в ЛЄ. Знову Артета наступає на ті ж граблі? 
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0
Выталкиватель парашутистов
Играл-бы Зинченко, проиграли бы с еще большим счетом...
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-2
bzzzzzz
арсенал обычный середняк, как и порту впринцепи. Не пойму как они еще в апл так высоко.
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-5
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