Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Но все равно четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Лондоне
Команды в своих чемпионатах продолжают погоню за лидерами, а в Лиге чемпионов постараются пройти как можно дальше. Было сразу видно, что проигрывать никто не собирается, но тактику для прохода дальше команды выбрали похожую – не пропустить, а в атаке как получится.
Александр Зинченко в матче не участвовал, его не было даже в запасе.
Игра получилась довольно неинтересной. Больше мячом владел «Арсенал», но конвертировать в опасный момент это владение не удалось. Наиболее острыми моментами были попытки Уайта забить после углового, но в створ попасть не удалось.
А у хозяев героем стал Галено. Сначала он невероятным образом не забил дважды подряд в одной атаке с близкого расстояния (штанга и мимо пустого угла), но исправился перед самым финальным свистком, исполнив шикарный обводящий удар в правый угол метров с двадцати.
1:0 – 12 марта в ответном матче в Лондоне будет интересно.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
«Порту» – «Арсенал» – 0:0
Гол: Галено, 90+4
Предупреждения: Консейсау, 51 – Райс, 2, Кивиор, 57, Хаверц, 61
«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл (Эуштакиу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсау (Борхес, 85), Пепе, Галено, Эванилсон (Мартинес, 85).
«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссард (Жоржиньо, 75)
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Стадион: «Драгау» (Лиссабон, Португалия)
События матча
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