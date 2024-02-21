Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время

Команды в своих чемпионатах продолжают погоню за лидерами, а в Лиге чемпионов постараются пройти как можно дальше. Было сразу видно, что проигрывать никто не собирается, но тактику для прохода дальше команды выбрали похожую – не пропустить, а в атаке как получится.

Александр Зинченко в матче не участвовал, его не было даже в запасе.

Игра получилась довольно неинтересной. Больше мячом владел «Арсенал», но конвертировать в опасный момент это владение не удалось. Наиболее острыми моментами были попытки Уайта забить после углового, но в створ попасть не удалось.

А у хозяев героем стал Галено. Сначала он невероятным образом не забил дважды подряд в одной атаке с близкого расстояния (штанга и мимо пустого угла), но исправился перед самым финальным свистком, исполнив шикарный обводящий удар в правый угол метров с двадцати.

1:0 – 12 марта в ответном матче в Лондоне будет интересно.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Порту» – «Арсенал» – 0:0

Гол: Галено, 90+4

Предупреждения: Консейсау, 51 – Райс, 2, Кивиор, 57, Хаверц, 61

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл (Эуштакиу, 90), Варела, Гонсалес (Хайме, 80), Консейсау (Борхес, 85), Пепе, Галено, Эванилсон (Мартинес, 85).

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссард (Жоржиньо, 75)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион: «Драгау» (Лиссабон, Португалия)

ПОРТУ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА