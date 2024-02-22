В среду, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Порту» и «Арсенал».

Игра прошел на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.

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Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Арсенал – 1:0

Гол: Галено, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Галено, 90+4 мин.