Порту – Арсенал – 1:0. Шедевр в добавленное время. Видео голов и обзор
Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
В среду, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Порту» и «Арсенал».
Игра прошел на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Порту – Арсенал – 1:0
Гол: Галено, 90+4
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Галено, 90+4 мин.
События матча
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