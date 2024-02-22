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Лига Чемпионов
Порту
21.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:50
570
0

Порту – Арсенал – 1:0. Шедевр в добавленное время. Видео голов и обзор

Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

22 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:50
570
0
Порту – Арсенал – 1:0. Шедевр в добавленное время. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Порту» и «Арсенал».

Игра прошел на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Арсенал – 1:0

Гол: Галено, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Галено, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Арсенал Лондон Лига чемпионов Порту Порту - Арсенал видео голов и обзор Вендерсон Галено
Источник Sport.ua
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