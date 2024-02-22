Микель АРТЕТА: «Нам не хватило агрессии»

Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде минимально уступил «Порту» (1:0).

Наставник «канониров» Микель Артета подбил итоги матча. Деклан Райс отметил, что все решится в Лондоне.

Микель Артета, главный тренер Арсенала: «Мы должны гораздо лучше контролировать игру. Мы не могли победить, трижды потеряв мяч у чужих ворот. Если вы хотите попасть в четвертьфинал, то должны обыграть своего соперника, и это нам придется сделать на «Эмирейтс».

Мы недостаточно угрожали. Нам не хватило агрессии, особенно с мячом в финальной трети поля. Мы можем играть лучше.

Порту? Я думаю, что эта команда очень хорошо организована в обороне, и они все время нарушают ваш ритм. Есть определенные вещи, которые мы должны делать гораздо лучше. Мы знаем, чего ждать».

Деклан Райс, хавбек Арсенала: «При счете 0:0 вы смотрите на часы и видите, что прошло 93 минуты. Если вы не собираетесь выигрывать игру, то и не проигрывайте ее. В ответном матче нам есть за что бороться.

Вы не знаете, чего ожидать, потому что это Лига чемпионов. Это настоящий щелчок по носу, потому что мы уступили в самой концовке. Однако мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать руки. Речь идет о возвращении, восстановлении, играм в премьер-лиге, и мы снова будем готовы к Лиге чемпионов, не сомневайтесь.

Игроки «Порту» знают, что делают. «Порту» – действительно честная, трудолюбивая команда с отличными игроками. Мы должны изменить наш подход к домашнему матчу и отдать ему все.

Видеообзор матча: