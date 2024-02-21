21 февраля на «Драгау» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» сыграет против «Арсенала». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порту

Команда вполне заслуженно претендует на звание сильнейшей в стране. Но в прошлом сезоне она потеряла титул в Примейре. К такому привыкли, ведь в последнее время драконы брали золото чемпионата строго через год. Хуже то, что и сейчас подопечные Сержиу Консейсау отстают одновременно и от Бенфики, и от Спортинга. Остается компенсировать это в Лиге чемпионов. Там получилось в очередной раз выйти из группы. Причем на этот раз у португальцев ничего не получилось противопоставить фавориту, Барселоне. Но зато удалось взять максимум с остальными членами квартета, не только с абсолютным дебютантом, Антверпеном, но и с Шахтером. Тот обыгрывал сине-гранатовых, так что пропуск в плей-офф разыгрывался в последнем туре - и там горняков получилось обыграть в зрелищном противостоянии, 5:3.

Арсенал

Клуб вернулся наконец-то в главный континентальный турнир Европы. Долгое время, начиная еще с позднего Венгера, не получалось пробиваться в топ-4 Премьер-Лиги. И только Артета смог прервать затянувшуюся полосу неудач, причем сделав канониров вице-чемпионами. Под такой успех получилось провернуть масштабную трансферную кампанию летом. И, конечно, хотелось не только закрепиться на внутреннем уровне, но и проявить себя в долгожданной Лиге чемпионов. Там не обошлось без осечки, в виде поражения Лансу. Но в целом красно-белые уверенно доминировали в своем квартете и без малейших проблем выиграли там первое место.

Статистика личных встреч

Из 6 поединков за последние 2 десятилетия англичане выиграли половину. Но и у португальцев была пара побед над британским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом данной пары Зинченко и компанию даже на выезде. Но дома драконы обязаны дать бой - рискнем предположить, что тут поединок принесет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).